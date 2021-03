LOSC Mercato : Un cadre lâche des indices sur son avenir

Publié le 13 mars 2021 à 13:49

Leader de Ligue 1, le LOSC est candidat au titre déjà glané en 2011. Un joueur clé de l’équipe de Christophe Galtier songe à son avenir parallèlement à son rêve d’être champion de France de football cette saison.

LOSC : José Fonte à Lille pour combien de temps ?

Si l’équipe du LOSC est aussi solide défensivement, elle le doit en partie au roc José Fonte. Ce dernier, en plus de son statut de cadre du vestiaire, est la tour de contrôle de la défense de Christophe Galtier. Ce dimanche, Lille OSC et son capitaine affrontent l’AS Monaco sur la pelouse du stade Louis-II à partir de (17h30). Les Lillois sont leaders du championnat avec 62 points alors que les Monégasques sont 4es avec 55 unités à leur compteur. Avant ce rendez-vous entre concurrents directs dans la course pour finir sur le podium de L1, José Fonte a donné des indices sur son futur à Lille.

« Cela fait deux années et demie fantastiques au LOSC. Jusqu’à présent, je n’ai que des choses positives à dire sur mon aventure à Lille. Tout va bien, les gens aiment mon travail, les fans apprécient mes qualités et ce que j’ai donné au club », a-t-il souligné, dans un entretien accordé au site portugais Maisfutebol. Le défenseur central a annoncé la couleur sur son avenir ensuite. « J’espère apporter encore plus de joie et encore plus au club. Je ferai tout pour que cela continue. Il y a eu une approche du club nordiste oui, mais toujours rien de concret », a-t-il fait savoir, en précisant : « en ce moment, je suis totalement concentré sur la fin de saison et sur la réussite de l’équipe ».

Statistiques du défenseur à Lille OSC

José Fonte rejoint le LOSC en juillet 2018, en provenance d’ al Chine où il venait de rompre son contrat avec le Dalian Yifang. Il s’est lié au club nordiste jusqu’en juin 2021 lors de la signature de son contrat . Son bail prend donc fin le 30 juin 2021, dans un peu plus de trois mois. En trois ans bientôt, le Portugais de 37 ans a porté le maillot lillois 105 fois. Il a marqué 8 buts et offert 3 passes de but. Cette saison, il a disputé 27 matches en Ligue 1, pour 3 buts et une passe décisive à son compteur. Le défenseur a également joué les 6 matchs de la phase de poule de l’ UEFA Ligue Europa et une rencontre en coupe de France.













Par ALEXIS