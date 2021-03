Juventus : Cristiano Ronaldo met les points sur les i !

Publié le 14 mars 2021 à 09:00

Critiqué, de manière plus ou moins juste, suite à la nouvelle élimination de la Juventus Turin face à Porto en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo s'est rendu auteur d'une franche mise au point sur son avenir en Italie et sur ses grands objectifs qu'il compte atteindre dans le futur.

CR7 se projette déjà...mais n'oublie rien !

Une aubaine comme il n'en a donné que très peu. En restant muet lors de l'immonde performance de son équipe face à Porto en Champions League, Cristiano Ronaldo n'a pas pu qualifier la Juventus pour les quarts de finale de la compétition, se laissant à découvert de toutes les critiques. Incapable d'inscrire le but salvateur pour la Vieille Dame, le quintuple Ballon d'Or a également été pointé du doigt pour avoir tourné le dos, alors qu'il était dans le mur, sur le coup franc de Sergio Oliveira, donnant la qualification aux joueurs de Porto. Loin d'être un coutumier du fait, l'attaquant de 36 ans a pourtant l'habitude d'être décisif dans les moments qui comptent, et l'a déjà prouvé à maintes reprises que cela soit avec le Real Madrid ou avec la Juve. Chose que beaucoup d'observateurs ont visiblement oublié, mais que CR7 n'a pas oublié comme il l'a suggéré dans un post Instagram : "Plus important que le nombre de chutes que vous subissez dans la vie, c'est à quelle vitesse et à quelle force vous vous remettez sur pied... les vrais champions ne se cassent jamais ! (...) C'est vrai que le passé appartient aux musées. Mais heureusement, le football a de la mémoire... et moi aussi !"

Il reste attaché à la Juventus

Cette débâcle a également fait émerger son lot de rumeurs sur d'éventuels velléités de départ du joueur formé au Sporting Portugal. Envoyé au PSG ou apparemment déterminé à vouloir faire son retour au Real, le natif de Funchal reste motivé à faire briller la Juventus et compte bien rester encore longtemps au sein du club piémontais : "Nous nous concentrons déjà sur Cagliari, dans la lutte en Serie A, dans la finale de la Coupe d'Italie et dans tout ce que nous pouvons encore accomplir cette saison. (...)L'histoire ne peut pas être effacée, elle est écrite chaque jour avec résilience, esprit d'équipe, persévérance et beaucoup de travail acharné. Et ceux qui ne comprennent pas cela, n’atteindront jamais la gloire et le succès. " Une déclaration qui devrait rassurer Andrea Pirlo et tous les supporters bianconeri.













Par Chemssdine