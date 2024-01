Susceptible de revenir au PSG cet hiver, Renato Sanches sait déjà où il veut aller si l’AS Rome casse effectivement son prêt d’ici le 31 janvier prochain.

Mercato PSG : Renato Sanches refuse trois propositions

Depuis son arrivée à l’AS Roma en prêt d’une saison avec option d’achat fixée entre 10 et 15 millions d’euros, Renato Sanches enchaîne les pépins physiques et peine à avoir du temps de jeu sous les ordres de son compatriote José Mourinho, qui espérait pouvoir le relancer en Serie A. Le club italien, qui ne lèvera pas l’option d’achat du milieu de terrain de 26 ans, serait également enclin à rompre son prêt dès cet hiver et plusieurs clubs seraient déjà sur les rangs pour le récupérer.

Selon Le Parisien, les dirigeants de Besiktas se seraient renseignés pour attirer l’international portugais après le départ de Jean Onana à l’Olympique de Marseille. Toujours selon la même source, l’Olympiakos, 4e du championnat grec, étudierait également l’idée de faire une proposition à Renato Sanches. Toutefois, le quotidien Fotomac et le journaliste Bruno Andrade assurent que le Golden Boy 2016 aurait refusé ces deux approches, ainsi que celle du Panathinaïkos. Lié au PSG jusqu’en juin 2027, l’ancien joueur du Bayern Munich aurait deux destinations en vue pour cet hiver.

Renato Sanches veut revenir en Ligue 1 ou au Portugal

Malgré l’intérêt de Fernando Santos, un entraîneur avec lequel il a remporté l’Euro 2016 en France, Renato Sanches n’envisagerait pas de rejoindre les rangs de Besiktas. Encore moins l’Olympiakos et le Panathinaïkos. Désireux de retrouver du temps de jeu dans la deuxième partie de saison, le natif de Lisbonne privilégierait un retour en Ligue 1 ou au Portugal, lui qui a été formé au Benfica et brillé sous les couleurs de Lille OSC. Mais pour le moment, aucun club français ni portugais n’a encore manifesté le moindre intérêt pour le compatriote de Cristiano Ronaldo.