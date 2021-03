Juventus : Cristiano Ronaldo fait taire toutes les rumeurs !

Publié le 15 mars 2021 à 11:30

Éliminé avec la Juventus dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a été vivement pointé du doigt après la contre-performance contre le FC Porto (3-2 ap). Aux critiques notamment de Fabio Capello, se sont ajoutées des rumeurs de départ, et notamment la possibiltié de voir le Portugais filer du côté du PSG ou revenir dans le club de ses plus grands succès, le Real Madrid.

La Juventus et Ronaldo rebondissent

Après un mauvais match contre le FC Porto en milieu de semaine et une élimination, encore une fois, dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a envoyé une réponse comme il sait les faire ce week-end. La Juventus s'est imposée (1-3) sur la pelouse de Cagliari grâce à un triplé de sa star portugaise. Avec un match en moins, les Turinois sont troisièmes de Serie A, avec dix points de retard sur le leader, l'Inter Milan. Face aux caméras après match, Cristiano Ronaldo a seulement lâche un "je ne parle pas". Son entraîneur Andrea Pirlo a expliqué pourquoi. "Il était en colère, comme toute l'équipe, ne pas aller au stade des quarts de finale, ce qui nous a attristés. Il n'a pas parlé parce qu'il parle déjà sur le terrain. Ce n'est pas important ce qu'il se dit à l'extérieur, mais ce qu'il fait à l'intérieur."

Un départ vraiment pas d'acutalité ?

Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, y est aussi allé de son petit mot. "Cela me fait rire, je n'aurais jamais pensé que Ronaldo pourrait être mis en discussion. Nous parlons d'un joueur qui est actuellement le meilleur buteur de Serie A et qui a remporté cinq Ballon d'Or. [...] Il a déjà remporté beaucoup de titres avec nous et c'est un privilège de l'avoir dans notre équipe. Nous nous accrocherons à lui et l'apprécierons autant que possible. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous." Autant dire qu'un départ du Portugais n'est pas d'actualité du côté de la Juventus et il fait peu de doutes que Cristiano Ronaldo aura à coeur de relever ce nouveau défi.













Par Matthieu