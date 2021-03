Tottenham : Mourinho tire à boulets rouges après Arsenal

Publié le 15 mars 2021 à 12:30

Le derby du Nord de Londres a tourné à l'avantage d'Arsenal, dimanche, contre Tottenham. Les Gunners se sont imposés (2-1) à l'Emirates Stadium, pourtant les Spurs avaient ouvert la marque d'un superbe coup du foulard de Lamela, en première période. Repris juste avant la pause avec un but d'Odegaard, les joueurs de José Mourinho ont ensuite encaissé un penalty de Lacazette en seconde période, avant de s'incliner. Et l'entraîneur portugais de Totteham n'a vraiment pas du tout apprécié ce qu'il a vu de ses joueurs, mais également du corps arbitral, et n'a pas hésité à le faire savoir après match.

José Mourinho dézingue ses joueurs après la défaite à Arsenal

Tottenham a perdu le choc de Premier League contre Arsenal et ne peut s'en prendre qu'à lui-même. "Notre première mi-temps a été vraiment très pauvre, a fait remarquer José Mourinho après la rencontre. On n'avait aucune intensité, tout le monde jouait vers l'arrière et personne ne cherchait à attaquer, excepté Lucas sur quelques actions individuelles. Je ne pointe personne du doigt, mais en première période, des joueurs se sont cachés. On avait besoin de plus d'intensité dans ce match. On aurait eu besoin de Moussa Sissoko dès le début pour nous apporter au milieu l'intensité que Tanguy Ndombélé ne nous donnait pas. Et Dele Alli a montré qu'il avait vraiment envie de jouer, il a apporté de la fraîcheur et a eu une bonne connexion avec Harry Kane." Les Spurs ont aussi vu sortir Son sur blessure après seulement 20 minutes. "C'est le football. Je ne sais pas quelle sera la longueur de son indisponibilité, mais c'est musculaire, donc ce ne sera pas simple. Normalement, c'est un joueur qui récupère vite. Mais là, c'est l'accumulation des matches", a regretté Mourinho.

Tottenham floué par un penalty imaginaire ?

En plus de l'attitude de certains de ses joueurs, José Mourinho a poussé un colère contre les arbitres, coupables selon lui d'avoir sifflé un penalty imaginaire à Arsenal, transformé par Lacazette. "Je ne veux pas appeler cela un penalty car c'est une insulte à la notion de penalty. La seule chose pire que notre première période, c'est ce penalty. Avec tous ces matchs, les joueurs sont fatigués, les coachs aussi, alors peut-être que les arbitres également ? Je suis très malchanceux car mon bilan aux penalties avec lui est étonnant, que ce soit avec Chelsea, Manchester United ou encore Tottenham. Je suis juste très très malchanceux avec un très bon arbitre", a ironisé l'entraîneur de Tottenham. Au classement de Premier League, les Gunners reviennent à quatre points des Spurs, mais les deux équipes restent loin des places de tête, en septième et dixième positions. Tottenham est en effet à six points des places qualificatives en Ligue des champions, tandis qu'Arsenal pointe à dix longueurs.













Par Matthieu