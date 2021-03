PSG : Covid-19, Moise Kean de retour contre le LOSC ou l'OL ?

Publié le 15 mars 2021 à 17:30

Moise Kean n’a plus joué avec le PSG depuis la victoire sur le Dijon FCO (0-4), le 27 février. Touché par le covid-19, il avait été placé à l’isolement. Avant le rendez-vous avec le LOSC, mercredi (17h45), l’attaquant parisien a donné de ses nouvelles.

PSG : Moise Kean retrouve l'entraînement collectif

Testé positif au coronavirus, Moise Kean a manqué 4 matchs du PSG dans ce mois de mars. Ce sont précisément 2 rencontres de Ligue 1, respectivement contre les Girondins à Bordeaux (0-1) et la défaite de dimanche contre le FC Nantes (1-2), au Parc des Princes. Mais aussi le 16e de finale de la coupe de France contre le Stade brestois (3-0) et le décisif 8e de finale retour de la Ligue des champions face au FC Barcelone (1-1). Buteur lors de son dernier match, à Dijon, l’avant-centre du Paris SG prépare son retour contre le LOSC en 8e de finale de la coupe de France, ce mercredi 17 mars à Paris (17h45).

S’il est trop court pour Lille, après deux semaines d’absence à l’entraînement collectif, Moise Kean devrait être opérationnel pour le choc contre l’Olympique Lyonnais, dimanche prochain. Il s’agit d’un match décisif entre deux concurrents pour le titre de champion de France 2021. Et l’international italien est motivé pour apporter son aide au Paris Saint-Germain lors de ces deux confrontations. « Je me sens bien. Je me suis entraîné ces derniers jours pour rejoindre l'équipe et affronter les matchs à venir », a-t-il rassuré, sur PSG TV. L’attaquant de 21 a fait des séances individuelles et devait reprendre avec le groupe parisien, ce lundi. « Je suis content de rejoindre mes coéquipiers. Je travaille tous les jours pour m'améliorer. J'espère faire encore plus », a-t-il déclaré.

Le décisif attaquant transféré au Paris SG à 30 M€ ?

Indésirable à Everton, Moise Kean est prêté aux Rouge et Bleu par le club de Premier League, pour toute la saison 2020-2021. Son contrat à Paris n’est pas assorti d’une option d’achat, mais le PSG veut le garder, car il est performant. Pour preuve, le natif de Vercelli (Italie) a marqué 15 buts et offert une passe décisive, en 27 matchs disputés sous le maillot du club de la capitale. Lors de la victoire sur le Barça de Lionel Messi (1-4), au Camp Nou, il avait été buteur, avec Kylian Mbappé, auteur d'un triplé historique. Selon Transfermarkt, la cote de Moise Kean est estimée à 30 M€ sur le marché des transferts. Par ailleurs, il est lié aux Toffees jusqu'en juin 2024.













Par ALEXIS