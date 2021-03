OM : Sampaoli fait déjà des miracles avec Thauvin avant Payet

Publié le 16 mars 2021 à 11:45

L'OM a arraché la victoire contre le Stade Brestois (2-1) samedi au Vélodrome, grâce à un but de Florian Thauvin dans les dernières minutes de jeu. Un deuxième succès consécutif pour l'ère Jorge Sampaoli, et un nouvel élan pour l'Olympique de Marseille, comme l'a prouvé la célébration du gaucher, qui a foncé dans les bras de son nouvel entraîneur. Evoquant déjà les souvenirs de Marcelo Bielsa, Florian Thauvin semble retrouver de l'envie et du carburant sous les ordres du coach argentin, dont la grinta va faire grand bien aux Marseillais, en plus de ses principes de jeu enthousiasmants.

Le nouveau visage de l'OM et de Thauvin sous Sampaoli

"Il y a eu une explosion de joie quand j’ai marqué ce but. J'ai vraiment à coeur de donner le maximum pour le club. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ." Florian Thauvin était tout simplement heureux après avoir offert la victoire à l'OM contre le Stade Brestois. "C'était un match important. Ce sont des buts qui rassemblent, et je pense que celui-là était important aujourd'hui. Ma célébration est très simple, déjà c’était pour souhaiter la bienvenue au coach et surtout pour lui souhaiter un joyeux anniversaire." Jorge Sampaoli était reconnaissant pour ce geste : "Il a marqué un but très important pour nous. Il est venu me le dédier pour mon anniversaire. L'équipe a besoin de ce genre de moments d'unité. Florian est un joueur déterminant, qui marquera d'autres buts pour nous."

Et si Payet se remettait à courir ?

Et pour le consultant de RMC, Daniel Riolo, le nouveau coach de l'OM peut vraiment changer la donne. "Sampaoli dégage quelque chose de fort, on savait ce qu’il était. Pour les joueurs de l'OM ils savent que c’est le fils spirituel de Bielsa. Thauvin, je le crois profondément sincère quand il dit qu’il revit un fantasme du passé, il n’a pas joué un rôle quand il est allé voir Sampaoli quand il a marqué. L'OM ne peut pas viser moins que la cinquième place. Je ne suis pas étonné que cela prenne, tous les joueurs vont adhérer, même Payet va se remettre à courir. Evidemment que ça plait aux Marseillais et que ça plaît aux joueurs." Et l'espoir revient dans le camp marseillais, qui rêve d'accrocher une compétition européenne en fin de saison après avoir glisser au classement en 2021.













Par Matthieu