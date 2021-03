FC Nantes : Le club garde ses internationaux au chaud

Publié le 17 mars 2021 à 16:30

Le FC Nantes a pris la décision importante de ne pas laisser rejoindre leurs sélections ses joueurs extra-communautaires, comme d'autres clubs de Ligue 1 avant lui. À l'instar du FC Metz, de Dijon FCO, mais aussi de l'ASSE qui pourrait suivre, le club des bords de l'Erdre préfère donc conserver ses joueurs afin qu'ils ne soient pas touchés par une quarantaine à leur retour et manquer ainsi des matches importants de championnat. Pour certains comme Nantes et Dijon, le maintien est en jeu, tandis que Metz joue la course l'Europe.

Le FC Nantes retient ses extra-communautaires

"À l'image de plusieurs clubs de l’Hexagone, le FC Nantes ne libèrera pas ses joueurs internationaux sélectionnés pour des matches en dehors de l'espace européen lors de la prochaine trêve internationale programmée à la fin du mois de mars", a annoncé la Maison Jaune ce mercredi, dans un communiqué. "En l'absence de garanties sanitaires conformes aux exigences du gouvernement français en vigueur à ce jour, le FC Nantes ne pourra libérer ses internationaux hors des limites de l’espace européen. Cette décision, fondée la circulaire FIFA 1749 du 5 février dernier, se justifie par le protocole retour imposé aux voyageurs qui se seront rendus à l'extérieur de l'Union Européenne, lesquels devront notamment respecter un isolement de sept jours. Les joueurs concernés seraient également dans l'impossibilité de prendre part à la rencontre de la 31ème journée de Ligue 1 Uber Eats, programmée le dimanche 4 avril prochain, entre le FC Nantes et l'OGC Nice (15h)." À Nantes, quatre joueurs sont concernés, les attaquants Moses Simon (Nigeria) et Kalifa Coulibaly (Mali), le défenseur Jean-Charles Castelletto (Cameroun) et le latéral gauche Charles Traoré (Mali).

Le FC Nantes fait comme Metz et Dijon

Le FC Nantes a pris la même décision que le FC Metz avant lui. L'entraîneur grenat, Frédéric Antonetti, en avait expliqué les raisons à L'Equipe. "On a annoncé aux joueurs concernés qu'on ne les libérerait pas. J'ai une dizaine de joueurs sélectionnables - tous Africains : Oukidja, Boulaya (Algérie), Bronn (Tunisie), Boye (Ghana), Kouyaté, Mamadou Fofana (Mali), Maïga, Angban (Côte d'Ivoire), Pape Matar Sarr (Sénégal), Vagner (Cap-Vert) - dont huit titulaires. Je ne suis pas maso ! Je ne peux pas m'en priver pour les deux matches à Monaco (en Ligue 1, le samedi 3 avril, 13 heures, puis en huitièmes de finale de la Coupe de France le mardi 6 avril, 18 h 45). Une décision très intelligente a été prise en Amérique du Sud (consistant à reporter les matches de qualification prévus, ndlr). L'Afrique et l'Asie devraient s'en inspirer." D'autres clubs de Ligue 1 pourraient emboîter le pas.













Par Matthieu