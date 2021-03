ASSE : Claude Puel s'attend à un gros défi contre l'AS Monaco

Publié le 17 mars 2021 à 15:45

L'ASSE a réussi un bien joli coup le week-end dernier en s'imposant sur la pelouse d'Angers SCO après deux défaites consécutives. Les Stéphanois voient le maintien se rapprocher, mais ils ont surtout pris trois points importants qu'il sera très difficile d'aller chercher vendredi (21h). En effet, pour la 30e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne reçoit à Geoffroy-Guichard l'AS Monaco de Niko Kovac, toujours dans la course pour venir chiper le titre de champion au nez et à la barbe du LOSC, du PSG et de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, Claude Puel récupère l'un de ses cadres pour cette rencontre qui s'annonce compliquée.

S'inspirer d'Angers en corrigeant quelques points

Pour le défenseur central de l'ASSE, Pape Abou Cissé, arrivé de l'Olympiakos cet hiver et qui a donné une vraie bouffée d'air frais au secteur défensif de Claude Puel, la victoire à Angers est à prendre en exemple, mais il reste des choses à améliorer. "À Angers, on a été solidaires, bien organisés. On s’est donné à fond jusqu’au bout", a constaté le défenseur. "On doit être plus efficace, a-t-il n'anmoins fait remarquer. Il nous manque encore des points pour nous maintenir. Face à Monaco, on va tout faire pour relever le défi, contre une équipe qui joue le titre. Ce sera un gros match, ils mettent beaucoup de buts. Il faudra bien se préparer et bien s'adapter." Quant à sa tactique préférée, Pape Cissé botte en touche et s'en remet au collectif : "Quel système de jeu je préfère ? Il faut s’adapter à chaque système que le coach met en place. On travaille pour ça à l’entraînement."

L'ASSE avec un gros défi contre l'AS Monaco

Claude Puel sait aussi que ce qui attend l'ASSE vendredi contre l'ASM sera bien différent. "On ressort avec une victoire et un match bien négocié avec Angers. Mais Monaco, ce sera un autre style avec des joueurs qui ont beaucoup de qualités. C’est un défi plus important", a constaté l'entraîneur des Verts durant la conférence de presse d'avant match, retranscrite par Le Progrès. "A Monaco, à l’aller, je considère qu’on a perdu deux points (match nul 2-2). Ils n’ont pas été très dangereux, on concède un but qu’on ne doit jamais concéder. Ce sera un match différent vendredi. C’est un long sprint. Il reste neuf matches. On doit se donner à fond, être prêts à tout. On voit qu’aucune équipe autour de nous ne va lâcher. Et nous non plus." Claude Puel a également fait un point sur l'effectif de l'ASSE : "Au niveau des joueurs, on fera le point pour Neyou, Gourna et Moukoudi. Hormis Maçon et Hamouma, le reste de l'effectif est opérationnel. Debuchy revient de suspension." Il reste donc un virage corsé à négocier avant la trêve internationale, qui risque de poser problème avec les nécessaires quarantaines des joueurs qui voyageront. "Il ne sera pas possible pour les clubs de libérer leurs internationaux dans les conditions actuelles, je ne vois pas comment cela est réalisable", a commenté Puel.













Par Matthieu