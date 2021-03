Barça Mercato : Laporta envoie un message fort pour Messi

Publié le 18 mars 2021 à 00:00

Officiellement investi président du FC Barcelone, Joan Laporta a de nouveau évoqué l’avenir de Lionel Messi ce mercredi. Le patron du Barça entend se battre pour tenir l’une de ses promesses de campagne.

Barça : Joan Laporta insiste pour Lionel Messi

Ce mercredi était jour d’investiture au Camp Nou. Vainqueur de la présidentielle du 7 mars dernier, Joan Laporta a officiellement été investi dans l’antre du FC Barcelone. Au cours de la cérémonie marquant son investiture, le patron des Blaugranas s’est exprimé sur les dossiers chauds qu’il devra gérer. Il entend notamment régler l’épineux dossier lié à la prolongation de Lionel Messi. Le successeur de Josep Maria Bartomeu en a encore fait la promesse. « Je suis également venu ici pour commander, prendre des décisions, et ne pas fuir mes responsabilités. Par exemple, je veux essayer de convaincre Leo de rester. Je ferai tout mon possible en ce sens, et il le sait. Quoi qu’il décide, nous respecterons son choix, mais nous essaierons de le conserver car il est le meilleur joueur de l’histoire », a indiqué Laporta.

De quoi effrayer le PSG et City ?

Avec cette sortie, Joan Laporta envoie également un message à la concurrence. Le Paris Saint-Germain et Manchester City sont notamment à l’affût pour recruter Lionel Messi. L’attaquant argentin est en fin de contrat et sera libre de s’engager avec le club de son choix lors du prochain mercato. Le PSG et le leader de Premier League n’entendent donc pas laisser passer un coup pareil à zéro euro. Mais comme l’a fait savoir Laporta, il compte se battre pour retenir La Pulga. Le principal intéressé avait déjà indiqué qu’il ne rendra sa décision qu’à la fin de la saison. L’année passée, il avait fait part de ses envies de départ après une humiliation en Ligue des champions. Cette saison encore, il en a subi une autre contre le PSG en C1. Mais avec un Barça toujours en course pour la Liga et la Copa del Rey, l’Argentin peut s’éviter une nouvelle saison blanche cette année. Un sacre pourrait-il l’encourager à rempiler avec son club de toujours ? Réponse dans quelques mois.













Par Ange A.