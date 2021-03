Barça : La petite phrase de Koeman sur Messi qui en dit long

Publié le 16 mars 2021 à 09:15

Après son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au PSG, le Barça de Ronald Koeman cette saison a encore deux principaux objectifs cette saison. Le premier est de remporter le Coupe du Roi, dont les Catalans joueront la finale contre l'Athletic Bilbao. Mais le FC Barcelone, sur une superbe série de 16 matches sans défaite en Liga, peuvent encore espérer remporter le championnat, eux qui ne pointent désormais plus qu'à quatre points du leader, l'Atlético de Madrid. En effet, lundi, les Barcelonais ont largement battu la lanterne rouge Huesca (4-1), profitant au mieux du nul du leader (0-0) à Getafe.

Le Barça refait son retard en Liga

On croyait le Barça largué en Liga il y a encore quelques semaines, mais revoilà le club de Lionel Messi aux avants-postes. "J’ai toujours dit que la Liga n’était pas jouée", a déclaré Ronald Koeman en conférence de presse après la victoire contre Huesca. "C’est toujours très difficile pour n’importe quelle équipe de gagner des matches. Après avoir perdu quelques points ces dernières semaines, l’équipe est bien, on réagit bien, on est en position de lutter mais on ne peut pas se permettre de perdre plus de points." Autrement dit, il faut désormais tout gagner pour le Barça si les Catalans veulent être champions. Et sans Coupe d'Europe, l'objectif devient majeur, y compris pour Joan Laporta, tout juste élu président du club et qui ne veut pas avoir à assumer trop d'échecs sportifs en cette fin de saison.

Messi, "l'homme le plus important du Barça"

Contre Huesca, Lionel Messi en a lui profité pour égaler le record de matches joués sous les couleurs du FC Barcelone, appartenant jusqu'alors à Xavi avec 767 matches. Pour fêter ce record qu'il battra le week-end prochain, l'Argentin s'est offert un doublé et une passe décisive, lundi soir au Camp Nou. "Il n’y a rien de plus à dire sur Messi, a lâché Ronald Koeman, le coach barcelonais. Leo a affiché un gros niveau pendant de nombreuses années, c’est ce qui lui a permis d’égaler Xavi. En principe, dimanche, il aura un match de plus que Xavi. C’est l’homme le plus important du Barça, heureusement qu’il est encore avec nous." Mais pour combien de temps encore ?













Par Matthieu