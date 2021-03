PSG : Sans Navas et Mbappé, Paris n'est pas la même équipe

Publié le 18 mars 2021 à 10:15

Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en disposant du LOSC, assez largement (3-0), sur sa pelouse du Parc des Princes mercredi. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé faisant suite à l'ouverture du score de Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino s'est offert le leader de Ligue 1, mais il a encore dû compter sur un très grand Keylor Navas pour ne pas avoir à douter au cours de cette rencontre. De leur côté, les Lillois pourront regretter les occasions manquées et peuvent désormais se concentrer sur la course au titre en championnat de France.

Le LOSC a tout misé sur la Ligue 1 ?

Christophe Galtier a-t-il préservé une partie de son effectif préférant la course au titre en Ligue 1 à la Coupe de France ? "Je ne suis pas certain que les Lillois ont fondu en sanglots dans leur vestiaire après cette élimination en Coupe de France, a écrit Pierre Ménès, le consultant de Canal+, sur son blog. Si on prend un peu de recul, sachant que le LOSC joue Nîmes ce week-end pendant que Lyon et Paris s’affrontent, le leader du championnat avait peut-être moyen de faire un coup en alignant la grosse équipe mais je pense que Galtier a eu peur des blessures avant le sprint final. Le technicien nordiste avait donc choisi une équipe mixte, même s’il a fait rentrer pas mal de titulaires en cours de match." Une façon d'échapper à d'éventuelles blessures alors que la course au titre va battre désormais son plein.

Le PSG peut remercier Navas et Mbappé

Mais malgré tout, le PSGa eu plus de mal que le score ne le reflète. "Cela étant dit, au-delà de la composition des deux équipes, cette victoire parisienne est beaucoup trop large au niveau du score, a continué Pierre Ménès. Les plus belles occasions étaient lilloises ce soir (mercredi), à l’image du duel gagné par Navas devant Yilmaz, de la frappe sur la barre du même Yilmaz et du penalty de Yazici repoussé par Navas, en plus d’autres situations chaudes devant les buts parisiens. Le gardien costaricien a encore sorti une prestation de niveau Ligue des Champions, là où ses coéquipiers et ses adversaires ont livré un match moyen de Ligue 1, avec assez peu de motivation et d’enthousiasme." Sans un Keylor Navas à nouveau impérial, préféré à Sergio Rico et crédité d'un 8/10 dans les colonnes de L'Equipe, la donne aurait pu être tout autre.

Quant à Kylian Mbappé, entré en jeu en première période après la blessure du buteur Mauro Icardi, il ne lui a pas fallu longtemps avant de s'exprimer. Quelques minutes après son entrée, il provoquait et transformait un penalty, avec de s'offrir un doublé dans les derniers instants de la rencontre. "On notera tout de même qu’il s’agissait des 30e et 31e buts toutes compétitions confondues (18 en Ligue 1, 6 en Ligue des Champions, 4 en Coupe de France et 3 en sélection) pour Kylian. Pour un joueur surcoté qui fait une saison de merde, ça reste honorable…", a ironisé Pierre Ménès.













Par Matthieu