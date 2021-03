PSG : Le point faible de Pochettino identifié après Lille ?

Publié le 18 mars 2021 à 07:30

Mercredi, le Paris Saint-Germain a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une fois de plus, le PSG a concédé un penalty contre le Lille OSC. Les trois derniers penaltys concédés par Paris sont le fait d’un même défenseur.

Le PSG de Pochettino fragilisé par un latéral gauche ?

Vainqueur du Lille OSC (3-0) mercredi, le Paris Saint-Germain se hisse en quarts de finale de la Coupe de France. Si le score paraît flatteur, le PSG a de nouveau pu compter sur un Keylor Navas impérial. Comme contre le Barça, le portier costaricien a de nouveau stoppé un penalty contre le LOSC. Une fois de plus, le penalty obtenu par l’adversaire vient d’une faute de Layvin Kurzawa. L’arrière gauche est responsable des trois derniers penaltys concédés par Paris. Avant Lille, le latéral avait été fautif autant à l’aller comme au retour contre le FC Barcelone en Ligue des champions. En contrant la balle de la main contre les Dogues, il a remis ça. Avec la grave blessure de Juan Bernat, Layvin Kurzawa peine à s’imposer en l’absence de l’Espagnol. Avec le prochain retour de celui-ci attendu en avril, l’ancien monégasque pourrait bientôt retrouver le banc.

Navas encensé après les fautes de Kurzawa

Hormis le penalty concédé au Camp Nou, Keylor Navas a sauvé les siens suite aux fautes de Layvin Kurzawa. Après la qualification de Paris contre Lille, l’ancien Merengue a reçu des éloges. Mauricio Pochettino a notamment salué sa performance. « Je pense que sur les trois derniers matches, contre le FC Barcelone en Ligue des Champions (1-1), et bien sûr ce soir, il a été décisif, clairement. Il a arrêté un nouveau penalty. C’est un joueur et un gardien incroyable. On a beaucoup de chance de l’avoir parmi nous, qu’il fasse partie de notre équipe », a confié le coach du PSG au micro d’Eurosport. Comme le technicien argentin, Alessandro Florenzi s’est montré dithyrambique au sujet du gardien parisien. « Pour moi, il démontre sur le terrain qu’il est le meilleur de tous. On espère qu’il va continuer de cette manière durant tout le reste de la saison », a indiqué le latéral italien.













Par Ange A.