OL - PSG : Neymar, un crack lyonnais affiche un souhait fort

Publié le 19 mars 2021 à 00:00

L’ OL affronte le Paris Saint-Germain dimanche pour le choc de la 30e journée de Ligue 1. Alors que Neymar est incertain pour cette rencontre, une pépite lyonnaise souhaite voir le Brésilien sur la pelouse du Groupama Stadium.

Un jeune lyonnais pousse pour le retour de Neymar contre l’ OL

Absent mercredi contre le Lille OSC en Coupe de France, Neymar Jr est incertain pour la prochaine sortie du Paris Saint-Germain. Dimanche, le PSG sera opposé à l’Olympique lyonnais, un concurrent direct dans la course au titre. Alors que les doutes subsistent autour de la présence du crack auriverde, Rayan Cherki espère croiser le Brésilien dimanche au Parc OL. « J’espère que Neymar sera là, car c’est un très bon joueur. L’année dernière durant la Coupe de France, je l’ai vu jouer, mais j’étais dans les tribunes, alors j’espère que cette fois je serai sur le terrain », a lancé le jeune attaquant lyonnais dans un entretien au site officiel du club rhodanien.

Le message de Cherki à Rudi Garcia avant Paris

S’il souhaite le retour de Neymar Jr, Rayan Cherki espère également être de la partie contre le PSG. Il se rappelle ainsi de sa première titularisation au Parc des Princes la saison dernière. Il souhaite de nouveau vivre de pareilles émotions dimanche contre le même adversaire. « C’était une grande joie pour moi de jouer au Parc des Princes en février 2020, car c’est un stade que j’aime particulièrement […] Maintenant j’ai pris plus de confiance, j’ai engrangé plus de temps de jeu, j’ai beaucoup appris avec mes coéquipiers. Je pense que si j’ai, à nouveau l’occasion de jouer contre Paris, ce sera complètement différent », a déclaré le Gone. Celui-ci compte 3 réalisations, toutes en Coupe de France, cette saison. Reste plus qu’à savoir si son souhait sera exaucé par Rudi Garcia. Réponse dimanche aux encablures de 21 heures.













Par Ange A.