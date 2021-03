FC Nantes : Excellente nouvelle en vue pour les Canaris

Publié le 20 mars 2021 à 08:00

Poussé vers la sortie par les supporters du FC Nantes, Waldemar Kita a déjà fait savoir qu’il n’entendait pas passer la main. Après le lancement d’une fondation, le président du FCN a annoncé une autre bonne nouvelle.

Après les supporters, Waldemar Kita fragilisé par ses sponsors ?

Le FC Nantes vit une période trouble. Les supporters de Nantes comptent manifester ce dimanche aux abords de La Beaujoire contre Waldemar Kita dont ils réclament le départ. Fragilisé par ces fans, le président du FCN veut pouvoir compter sur les sponsors du club. C’est ainsi que But Football révèle qu’il leur avait adressé un courrier pour leur demander de continuer à le soutenir. À défaut de réaffirmer vertement leur soutien, ces sponsors ont fait savoir qu’ils étaient déjà tournés vers une reprise du club. L’objectif étant pour ces partenaires de « faire savoir au futur acquéreur qu’il ne pourra pas jouer au FC Nantes sans les sponsors ni les supporters ». « Si Waldemar Kita se décide à vendre, nous devons nous tenir prêts », a indiqué Philippe Plantive, chef d’entreprise et le chef de file de cette démarche des sponsors cité par But.

Un nouveau sponsor annoncé au FC Nantes

Alors que les sponsors actuels semblent tourner vers l’avenir, Waldemar Kita en fait autant. Le président nantais a annoncé l’arrivée d’un nouveau sponsor dans une autre correspondance. « Le club annoncera prochainement l’arrivée d’un nouveau partenaire, preuve que le FC Nantes rayonne toujours sur le territoire national et que des entreprises souhaitent investir à ses côtés », a fait savoir le patron du FCN par le biais d’un SMS de son attaché de presse. Ce prochain partenariat démontre que l’entrepreneur franco-polonais reste investi à Nantes. Reste plus qu’à savoir comment les supporters vont accueillir l’arrivée d’un nouveau sponsor.













Par Ange A.