FC Nantes : Les supporters s'attaquent au nouveau projet

Publié le 18 mars 2021 à 08:30

La création d’une fondation par le FC Nantes ne semble pas tant émouvoir les supporters des Canaris. Sur les réseaux sociaux, ils estiment que c’est une manière pour Waldemar Kita, le président du FCN, de redorer son image.

Des supporters du FC Nantes peu emballés par le dernier projet de Kita

Après le Yellow Park et le déménagement de la Jonelière, Waldemar Kita porte un nouveau projet pour le FC Nantes. Mercredi, le club a annoncé la création de sa fondation, « Un collectif solidaire ». Celle-ci aura pour but de « soutenir, développer et valoriser des projets à fort caractère social ». Comme depuis de longs mois maintenant, cet énième projet instigué par le président du FCN est loin de ravir les supporters. Déjà visé par la justice, le patron des Canaris peine à convaincre les fans du club. Ceux-ci voient à travers cette fondation une manière pour l’entrepreneur de redorer son blason. Après l’annonce du FCN, plusieurs supporters ont ironisé sur le lancement de ce « Collectif ». Certains ont même accompagné leurs réponses sur Twitter du hashtag #KitaOut.

Kita toujours sous pression à Nantes

Certains de ces fans dénoncent même un coup de communication du patron du FCN. Le lancement de la fondation tombe en effet quelques jours avant la tenue d’une nouvelle manifestation des supporters. Neuf associations de supporters ont annoncé un grand rassemblement pacifique ce dimanche aux abords de La Beaujoire. Ils entendent de nouveau protester contre Waldemar Kita et exiger son départ de la présidence du FC Nantes. Cette occasion leur servira également de tribune pour mettre la pression sur Antoine Kombouaré et ses hommes. Nantes est condamné à jouer le maintien cette année. Les Canaris ne pointent qu’à la 18e place de Ligue 1 à neuf journées de la fin.













Par Ange A.