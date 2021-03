OL - PSG : Un Kylian Mbappé record propulse Paris en tête

Publié le 21 mars 2021 à 23:30

Auteur d’un doublé au Parc OL, Kylian Mbappé a permis au Paris Saint-Germain de dominer Lyon (2-4). Grâce à ce succès, le PSG prend les commandes du championnat.

Le PSG nouveau leader de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain se devait de réagir une semaine après sa défaite surprise contre le FC Nantes (1-2) au Parc des Princes. Les hommes de Mauricio Pochettino ont renoué avec la victoire ce dimanche en s’imposant sur la pelouse de l’Olympique lyonnais. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé (15e, 52e) et des réalisations de Danilo Pereira (32e) et Angel Di Maria (47e), le PSG a dominé Lyon. Islam Slimani (62e) et Maxwel Cornet (81e) ont sauvé l’honneur des locaux. Grâce cette victoire, Paris est co-leader de Ligue 1 mais avec une meilleure différence que Lille, battu à Pierre-Mauroy ce dimanche par Nîmes (1-2). L’OL cale à la 3e place et accuse un retard de trois points sur Paris et Lille. Les Gones sont également à la portée des Monégasques (4es) qu’ils ne devancent plus que d’une seule unité.

Mbappé record, Neymar de retour, Paris sourit

Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé compte désormais 20 réalisations en Ligue 1 cette saison. L’attaquant parisien a surtout atteint la barre des 100 buts en championnat, dont 84 inscrits avec le PSG et 16 avec l’AS Monaco. À 22 ans et 91 jours, il est le plus jeune joueur à franchir ce cap. Double buteur contre l’OL, le natif de Bondy a cédé sa place à Neymar Jr. Le crack auriverde a signé son retour à la compétition après plus d’un mois d’absence. Une bonne nouvelle pour Paris au vu des échéances qui attendent le prochain adversaire du Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. Après son succès contre Lyon, Paris jouera encore gros lors de sa prochaine sortie en championnat. Les Parisiens recevront les Lillois samedi le 3 avril.













Par Ange A.