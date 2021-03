OL - PSG : Les Bad Gones lancent le choc contre Paris !

Publié le 21 mars 2021 à 09:30

L’Olympique lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche pour le choc de la 30e journée de Ligue 1. Les supporters de l’ OL ont déjà lancé les hostilités en souhaitant la bienvenue à leur façon au club de la capitale.

Les supporters de l’ OL tancent le PSG

Dauphin du Lille OSC, le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche sur la pelouse de l’Olympique lyonnais (3e). Privés de stade à cause des restrictions sanitaires, les supporters de l’ OL font déjà parler d’eux à quelques heures de ce choc. Sur une banderole, les Bad Gones 1987 ont lancé une pique à l’endroit du PSG et de ses propriétaires qataris. « Corruption, argent sale, esclavage moderne… Bienvenue chez les Qataris ! », peut-on lire sur l’étoffe déployée samedi sur la place Bellecour dans le IIe arrondissement. Ce message s’adresse directement aux dirigeants qataris, principaux actionnaires du club à travers Qatar Sports Investments. The Guardian dénonçait récemment les conditions des travailleurs immigrés sur les chantiers du Mondial 2022 attribué à l’émirat. Le journal estimait à 6 500 le nombre de décès de ces expatriés sur ces chantiers.

Un choc pour départager deux prétendants au titre

Sans ses supporters, l’Olympique lyonnais va de nouveau tenter de dominer le Paris Saint-Germain. Lyon l’avait emporté sur le plus petit des scores à l’aller au Parc des Princes. Les deux équipes comptent le même nombre de points avant de se retrouver au Parc OL. Pour cette affiche déterminante dans la course au titre, Rudi Garcia enregistre néanmoins un forfait de taille. Houssem Aouar est absent du groupe retenu. Le milieu lyonnais a été victime d’une alerte musculaire. Côté parisien, Neymar Jr signe son retour dans le groupe après plus d’un mois d’absence. Toutefois, le Brésilien ne devrait pas débuter la rencontre comme l’a indiqué son entraîneur Mauricio Pochettino.













Par Ange A.