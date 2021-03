PSG : Coup de tonnerre, Leonardo arrache un accord au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2021 à 13:00

Leonardo serait-il sur le point de réussir son premier gros pari de l’été à venir ? A la recherche d’un défenseur supplémentaire, le directeur sportif du PSG aurait convaincu les décideurs du FC Barcelone de faire affaire avec lui dans le cadre du prochain marché des transferts.

Emerson Royal en route pour le PSG ?

Même si Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Roma, donne satisfaction au point que son option fixée à 9 millions d’euros pourrait être levée, Leonardo aimerait faire venir un nouvel élément pour sécuriser davantage le couloir droit de la défense du Paris Saint-Germain. Surtout que le jeune Colin Dagba, qui ne convainc pas vraiment le patron du recrutement de la formation parisienne pourrait être mis sur le marché à l’issue de la saison. La direction du Paris SG serait donc en quête d’un arrière droit pour Mauricio Pochettino.

Et depuis plusieurs semaines déjà, la presse espagnole évoque de plus en plus un intérêt prononcé de l’actuel leader de Ligue 1 pour Emerson Royal. Agé de 22 ans, cet ancien pensionnaire de l’Atlético Mineiro évolue au Betis Séville, appartient également au Barça qu’il doit rejoindre en juin. Toutefois, Mundo Deportivo croit savoir que le compatriote de Neymar pourrait finalement ne pas rejoindre le groupe de Ronald Koeman. Après sa saison au Betis, il pourrait même directement faire ses valises et venir enrichir l’effectif de Paris.

En effet, le journal catalan explique que les dirigeants catalans auraient donné leur accord afin que Leonardo discute avec Emerson. Bien fourni à ce poste, les Blaugranas seraient disposés à réaliser une vente lors de la prochaine fenêtre de mutations. Nasser Al-Khelaïfi et les siens vont toutefois devoir sortir le chéquier pour convaincre les Barcelonais.

PSG Mercato : Le Barça réclame 25 M€ pour Emerson Royal

D’accord pour faire une croix sur le e Verdiblanco-Azulgrana, le dauphin de l’Atlético Madrid en Liga ne compte pour autant pas faire de cadeau à la formation de Kylian Mbappé dans ce dossier. Il faut dire que réaliser cette opération, une enveloppe de 25 millions d’euros serait attendue en vue de racheter les trois années de contrat d’Emerson avec le FC Barcelone.

Leonardo et le Paris SG sont ainsi prévenus.