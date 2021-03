PSG Mercato : Mbappé inquiète de plus en plus son club...

Publié par Matthieu le 30 mars 2021 à 14:30

Le PSG attend toujours avec impatience de voir ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, prolonger. Pour le Brésilien, les dernières informations tendent à confirmer un accord, ne resterait alors plus que le timing de l'annonce officielle pour confirmer que la suite de l'aventure se déroulera avec Neymar. Mais pour Kylian Mbappé, les choses sont toujours aussi floues et plus le temps passe, plus il y a urgence pour Paris.

Le PSG attend toujours des prolongations

Le temps pris pour sa "réflexion" va-t-il jouer contre Kylian Mbappé et le PSG. C'est l'avis du journaliste de France Bleu Paris, Stéphane Bitton : "Il y a quelque chose de très important qu’on attend du côté du PSG, ce sont les prolongations de contrat des deux stars (sous contrat jusqu’en 2022), Neymar et Kylian Mbappé. Alors concernant Neymar, les choses sont assez simples. C’est une question de timing nous dit-on dans l’entourage du joueur. C’est dans les tuyaux. Il semblerait qu’il soit Parisien jusqu’en 2026. C’est une excellente nouvelle sous réserve qu’il ne se blesse pas plus dans les mois et années qui viennent." Pour rappel, Neymar a manqué la double confrontation contre le FC Barcelone en raison d'une blessure aux adducteurs contractées en février, mais sera de retour contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

Kylian Mbappé, une attente néfaste

"Pour Kylian Mbappé, ça se complique un petit peu…, estime néanmoins Stéphane Bitton. Il n’a pas beaucoup parlé. Il nous a dit qu’il aimait Paris et qu’il réfléchissait encore… Si je voulais faire de la psychologie de comptoir, je vous dirais que plus il réfléchit, plus c’est mauvais signe pour la suite de sa relation avec le PSG. On attend sa réponse, il faut qu’elle vienne vite maintenant. Le PSG a besoin de savoir. Savoir aussi s’il doit se pencher sur quelqu’un d’autre. Ce n’est pas n’importe qui, on ne remplace pas comme ça Kylian Mbappé. Le timing est maintenant très serré. La fin de saison approche. Kylian, maintenant il est temps que tu nous parles. On attend tous que tu déclares ta flamme à Paris." Et Leonardo est sûrement du même avis que le journaliste de France Bleu !