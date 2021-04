PSG Mercato : Prolongation, Kylian Mbappé se fait attendre

Publié par Ange A. le 02 avril 2021 à 10:00

La prolongation du contrat de Kylian Mbappé est l’une des priorités du Paris Saint-Germain. Mais aux dernières nouvelles, la direction du PSG commence à s’impatienter. Le club souhaite être fixé dans les plus brefs délais.

La réponse de Kylian Mbappé attendue au PSG

Mercredi, Kylian Mbappé avait poussé un coup de gueule au sujet de sa situation en équipe de France et au PSG. L’attaquant du Paris Saint-Germain se disait « fatigué » des critiques à son encontre et des spéculations autour de son avenir. S’agissant de son futur, il faut dire qu’il est incertain à Paris. La direction du club francilien souhaite prolonger le contrat de l’international tricolore (42 sélections/16 buts). Son bail actuel court jusqu’en 2022. Contrairement à Neymar Jr, l’ancien monégasque semble peu enclin à vouloir continuer l’aventure dans la capitale. Le Parisien révèle que la direction du club ne supporte plus le flou autour de son champion du monde. Elle attend une réponse définitive pour savoir à quoi s’en tenir cet été.

Un départ au programme dès cet été ?

Pour le Paris Saint-Germain, il est notamment question de s’éviter une désagréable surprise dans ce dossier. Paris ne souhaite pas voir Kylian Mbappé partir libre dans un an. Le PSG serait disposé à le vendre dès cet été au cas où il ne prolonge pas. Mais comme le fait savoir la publication francilienne, Nasser Al-Khelaïfi ne devrait pas toucher le jackpot en cas de vente de Mbappé. Le journal révèle qu’en raison de la crise financière liée à la situation sanitaire, le PSG est contraint de revoir le prix de Mbappé à la baisse. À défaut de récupérer au moins 200 millions d’euros comme escompté, le board parisien devrait empocher un montant compris entre 120 et 150 millions d’euros. Une partie de cette enveloppe va servir à assurer sa succession au prochain mercato estival.