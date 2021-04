OM : Sampaoli en dit plus sur l'avenir de Milik et Thauvin

Publié par Matthieu le 02 avril 2021 à 17:30

L'OM de Jorge Sampaoli tente de décrocher une qualification européenne après un hiver tumultueux. Et cela passe par une victoire contre la lanterne rouge, Dijon FCO, dimanche à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. Mais l'entraîneur argentin du club marseillais sera probablement privé de trois de ses joueurs, alors que l'avenir de plusieurs cadres reste incertain. Tout comme celui d'Arkadiusz Milik, prêté cet hiver par le Napoli et déjà annoncé sur le départ.

Pas de blague pour l'OM contre Dijon

Pour décrocher une place européenne, l'OM va devoir compter sur des joueurs à 100%. Notamment Dimitri Payet, dont le rendement n'est pas à la hauteur cette saison à Marseille. "J'ai parlé avec lui, il se sait loin de ce que l'on attend, a reconnu Jorge Sampaoli en conférence de presse. Il faut qu'il retrouve une forme mentale et physique pour redevenir le joueur si décisif qu'il a pu être pour ce club. Le rôle d'un coach est de tirer le meilleur de chaque joueur. Si on y arrive avec Payet, l'équipe progressera en attaque car il a beaucoup de capacités par sa vision du jeu. Son irrégularité actuelle fait que l'on ne voit pas le meilleur Payet sur le terrain mais il va essayer de revenir à son meilleur niveau décisif."

Quel avenir pour Thauvin et Milik ?

Mais le coach de l'OM a aussi d'autres problèmes pour la rencontre contre les Dijonnais. "Amavi a tenté de revenir, il a une douleur, on va voir avec le staff médical, a constaté Sampaoli. Nagatomo a toujours sa blessure musculaire, on verra la semaine prochaine. Rongier a aussi senti une douleur, on verra avec le staff. Alvaro sera disponible." C'est donc avec au moins trois absents que l'OM devra faire au Vélodrome dimanche. En attendant, d'autres problèmes se posent déjà, comme le maintenant probable départ d'Arkadiusz Milik cet été. "On aimerait qu'il reste mais le garantir vu le marché des transferts c'est difficile." Quant à Florian Thauvin : "C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, sur et en dehors du terrain. Quand je le vois jouer et s'entraîner, j'aimerais le garder. Mais il y a beaucoup de paramètres qui dépassent les souhaits du coach." Le mercato d'été s'annonce déjà compliqué côté marseillais !