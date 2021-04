LOSC : Galtier livre les clés de son exploit contre Paris

Publié par Ange A. le 03 avril 2021 à 23:45

Le Lille OSC a créé l’exploit ce samedi en dominant le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (0-1). Christophe Galtier, le coach du LOSC, a dévoilé les clés de son succès contre le PSG. L’entraîneur lillois a également exprimé une grande fierté après la performance des siens.

Le LOSC tient sa revanche sur le Paris Saint-Germain

Le Lille OSC a réussi à laver l’affront subi en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Samedi, le LOSC s’est imposé (0-1) au Parc des Princes contre le PSG. Jonathan David (20e) a été le héros de la soirée lilloise. Avec ce court succès, le LOSC s’est quelque peu vengé de son élimination en Coupe par Paris. Le club de la capitale l’avait emporté (3-0) face aux Dogues au Parc en huitièmes de finale de la compétition. Grâce à son succès, Lille reprend la tête du championnat avec trois points d’avance sur sa victime du soir. De quoi réjouir Christophe Galtier. Le coach lillois a fait part de sa fierté et a révélé les ingrédients de cette victoire au Parc.

Les révélations de Galtier sur la victoire contre le PSG

Pour le technicien lillois, ses poulains ont affiché un meilleur état d’esprit que lors de la défaite en Coupe. Il loue notamment les aspects tactiques de ses hommes face au bloc parisien. « Je suis très fier de mes joueurs, cette victoire leur appartient. Il fallait avoir un comportement différent par rapport au match de Coupe de France […]Ils ont mis beaucoup d’abnégation […] On a mis plus de densité, on a eu plus d’équilibre dans les sorties de ballon, on leur a donné le moins de profondeur possible », a confié Christophe Galtier. Lille leader, le coach du LOSC refuse de s’enflammer. Il est conscient qu’il a encore du chemin avant de soulever le saint-graal.

Encore sept finales à jouer pour Lille

« On est premier, je vous laisse faire les commentaires. On est dans la bataille, Lyon, Paris et Monaco aussi. L’écart est petit. Il faudra garder le même engagement contre Metz et Montpellier », a indiqué le coach du LOSC. Après Paris, Lille aura encore un autre gros choc à livrer contre Lyon (4e) le 25 avril et un derby contre Lens (5e) le 9 mai.