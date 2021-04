ASSE - Bordeaux : Message fort de Gasset avant les Verts

Publié par ALEXIS le 05 avril 2021 à 14:00

Contrairement à l’ ASSE, vainqueur du match contre le Nîmes Olympique (2-0), Bordeaux a chuté à domicile devant le RC Strasbourg (2-3). Malgré cette défaite, Jean-Louis Gasset est optimiste pour le maintien de son équipe dans l’élite. C’est le message délivré par le coach des Girondins en conférence de presse, avant d’affronter les Verts, dimanche prochain (15h).

L' ASSE et le RC Strasbourg rattrapent Bordeaux

Pendant que l’ ASSE a été sauvée par son jeune gardien de but Étienne Green (20 ans), Bordeaux a fait une mauvaise opération lors de la 31e journée de Ligue 1 disputée ce week-end. L’équipe de Jean-Louis Gasset a encore chuté, cette fois devant le Racing Club Strasbourg, au stade Matmut Atlantique, dimanche. La journée d’avant, elle avait concédé une défaite au Montpellier HSC (3-1) à la Mosson. Et la conséquence directe de ces deux défaites girondines est immédiate. En effet le club au scapulaire s’est fait rejoindre par le RCSA et l’AS Saint-Étienne. Les trois équipes comptent désormais chacune 36 points. Les Alsaciens (13es) sont même passés devant les Bordelais (14es) grâce à leur meilleure différence de buts.

Gasset confiant malgré tout !

Malgré le retour des Strasbourgeois et des Stéphanois à hauteur de son équipe, Jean-Louis Gasset se dit serein. « On a manqué une opportunité de respirer, mais je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le moral avec 36 points quand d'autres l'auraient avec 28-29 points », a-t-il rassuré, faisant référence à l’ ASSE (15e) et le FC Nantes (19e avec 28 points). Avant la confrontation directe avec l’équipe de Claude Puel, le coach du FCGB compte sur le courage de ses joueurs pour se remettre dans le bon sens lors des 7 dernières journées de championnat. « Après, c'est une question mentale. [...] Il va falloir serrer le robinet. Il faut qu'on arrête de parler et qu'on joue, qu'on soit concentrés sur le football », a-t-il conseillé.

Bilan du coach des Girondins

Rappelons que Jean-Louis Gasset a entraîné les Verts entre décembre 2017 et mai 2019. Il avait réussi à les hisser à la 4e place de Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2018-2019, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Cela, après avoir sauvé Sainté de la relégation la saison d’avant. Il avait fait une remontée spectaculaire de la 17e à la 7e place, seulement dans la deuxième moitié de saison 2017-2018. Son bilan avec l' ASSE est de 31 victoires, 14 nuls et 17 défaites, en 62 matchs dirigés. Nommé entraîneur de Bordeaux le 10 août 2020, l'ex-coach des Verts compte 10 victoires, 6 nuls et 16 défaites avec le club au scapulaire, en 32 rencontres.