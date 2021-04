Bayern PSG : Les équipes probables de Pochettino et Hans Flick

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2021 à 10:30

Quelques mois après la finale perdue de la Ligue des Champions 2019-2020, le PSG retrouve le Bayern Munich en quart de finale de cette même compétition. À quelques heures de ce match, la presse spécule déjà sur les équipes de départ de Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, et son homologue bavarois Hans-Dieter Flick.

Un PSG diminué comme le Bayern Munich

Mauricio Pochettino et ses hommes sont attendus ce mercredi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena pour affronter le Bayern Munich dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Neymar, Kylian Mbappé et les Parisiens auront à coeur de prendre leur revanche sur la finale perdue la saison passée (1-0) contre l’équipe allemande. Mais pour ce choc européen, le coach du Paris Saint-Germain va devoir se passer de Marco Verratti et Alessandro Florenzi. Les deux Italiens sont positifs au Covid-19.

Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi (blessures) manquent également à l'appel, au même titre que Leandro Paredes (suspendu). Le successeur de Thomas Tuchel pourrait donc faire le choix d’un milieu de terrain à trois avec Idrissa Gueye, Danilo Pereira et Ander Herrera. Devant, Moise Kean sera préféré à Angel Di Maria pour accompagner Neymar et Mbappé. En ce qui concerne le Bayern Munich, Hans-Dieter Flick compte aussi des absents de taille.

Pressenti pour prendre la place de Robert Lewandowski, blessé avec la sélection polonaise durant la trêve internationale et les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Serge Gnabry a été testé positif au coronavirus mardi matin. L’attaquant international allemand est donc forfait pour ce match aller. L’ancien ailier d’Arsenal FC pourrait même manquer le match retour du 13 avril prochain au Parc des Princes.

En l’absence de ces deux joueurs, c’est l’ancien avant-centre du Paris SG Éric Maxim Choupo-Moting qui va tenir l’attaque du Champion de Bundesliga. Douglas Costa et Corentin Tolisso ne seront pas aussi sur le terrain ce soir.

Les compos probables des deux équipes

Le onze probable du Bayern : Neuer - Pavard, Sule, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Sane, Muller, Coman - Choupo-Moting.

La composition du PSG : Navas - Diallo, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer - Gueye, Danilo - Neymar, Di Maria, Kean - Mbappé.