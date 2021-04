OM Mercato : 30M€, Man United prêt à frapper à Marseille ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2021 à 17:30

Mécontent de son temps de jeu, Éric Bailly pourrait quitter Manchester United cet été. Pour pallier cette éventuelle perte, le club anglais pourrait se tourner vers l’ OM afin de renforcer l’effectif d’Ole Gunnar Solskjær.

OM : Duje Caleta-Car proposé à Manchester United

À un de la fin de son contrat chez les Red Devils, Éric Bailly pourrait faire ses valises lors de la prochaine ouverture du marché des transferts. Le Paris Saint-Germain serait notamment sur les traces de l’international ivoirien de 26 ans. Les dirigeants de Manchester United seraient donc conscients qu’il leur faudra un nouveau défenseur pour porter main forte à Harry Maguire la saison prochaine. Et d’après le site spécialisé Manchester Evening News, Duje Caleta-Car possède le profil idéal pour se fondre rapidement dans le groupe d’Ole Gunnar Solskjær.

« Il a rejoint Marseille en 2018 après avoir joué au Red Bull Salzbourg, ce qui est toujours bon signe. Le groupe Red Bull est l’un des piliers au niveau du recrutement et du développement des jeunes talents qui finissent souvent chez les grands d’Europe. Comme Manchester United le fait souvent, Marseille a tendance à placer ses latéraux haut, et cela donne une grande distance à couvrir pour les défenseurs centraux. Pourtant, il n’a jamais l’air dépassé et en tant que défenseur, il a beaucoup de caractéristiques positive.

Il va rarement au sol, il est à l’aise lorsqu’il doit défendre sur un côté et il est bon en un contre un. La preuve avec son taux de réussite à 71% dans ses duels cette saison. Comme Maguire, il a l’habitude de jouer à gauche dans la charnière, mais il peut jouer à droite étant donné qu’il est droitier. C’est un bon relanceur et il gagne la plupart de ses duels aériens », a expliqué le média britannique. Toutefois, il faudrait déjà que l’Olympique de Marseille soit d’accord pour laisser filer l’international croate de 24 ans.

Duje Caleta-Car cédé contre 30 M€ ?

Depuis plusieurs semaines déjà, le nom de Duje Caleta-Car est associé aux joueurs qui pourraient quitter la Canebière à l’issue de la saison en cours. Récemment, le Liverpool Echo a annoncé un intérêt de Jürgen Klopp pour le protégé de Jorge Sampaoli. Lié au club marseillais jusqu’en juin 2024, le natif de Šibenik pourrait être libéré en cas d’offre atteignant les 30 millions d’euros. Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, qui a besoin de liquidités pourrait ainsi se laisser convaincre par une écurie de Premier League dans les mois à venir.

Affaire à suivre donc...