OM : Liverpool pourrait revenir à la charge pour Duje Caleta-Car

Publié par Chemssdine le 27 mars 2021 à 00:45

Véritable pilier de la défense de l'OM, Duje Caleta-Car s'est imposé au sein du club phocéen pour devenir une référence à son poste en Ligue 1 malgré une première saison compliquée. Réalisant des performances de haut niveau, le défenseur croate a tapé dans l'oeil de Liverpool qui, après l'avoir raté cet hiver compte bien le recruter cet été.

L'éclosion du solide Caleta-Car à l'OM

Son premier match au Vélodrome eu lieu un soir de demi-finale d'Europa League. A ce moment-là, Duje Caleta-Car porte le maillot du RB Salzbourg et s'incline dans une enceinte marseillaise en ébullition. Ayant tapé dans l'oeil des dirigeants olympiens et de Rudi Garcia, l'international croate (10 sélections) rejoint l'Olympique de Marseille pour un peu moins de vingt millions d'euros. Sous les ordres de l'actuel coach de l'OL, le natif de Sibenik réalise une première saison mi-figue mi-raisin, ne disputant que 27 rencontres toutes compétitions confondues sans réellement parvenir à s'imposer dans l'arrière-garde de l'OM. Il le fera la saison suivante grâce notamment à André Villas-Boas, qui lui fera bien plus confiance que son prédecesseur, lui permettant notamment de découvrir la Champions League. Un an et demi plus tard, Caleta-Car s'est imposé chez l'actuel sixième du championnat et réalise d'excellentes performances malgré les déroutes collectives de son équipe comme celle intervenue à Canet en Coupe de France.

Liverpool le veut à tout prix

De telles prouesses aiguisent forcément l'appétit des grands clubs européens, qui ne semblent pas insensibles à sa progression. Le cador le plus pressant reste néanmoins Liverpool. Déjà intéressés cet hiver, les Reds étaient tout proches de rafler la mise mais la direction de l'OM et Pablo Longoria avaient alors tout fait pour le conserver faisant capoter son transfert dans les toutes dernières heures du mercato hivernal. Mais d'après le tabloid Liverpool Echo, cet épisode n'aurait en rien refroidi les ardeurs du club coaché par Jürgen Klopp. Le média britannique affirme en effet que les dirigeants des Scousers réfléchiraient sérieusement à se repositionner sur le joueur cet été, et une offre de trente millions d'euros pourrait même faire plier le board marseillais en proie à des déboires de trésorerie.