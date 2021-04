PSG Mercato : Neymar et Mbappé, des indices sur leur signature

Publié par ALEXIS le 08 avril 2021 à 14:35

Chaque jour qui passe, le PSG confirme la signature de Kylian Mbappé et Neymar dans les tuyaux. Mercredi soir, Leonardo est revenu sur la prolongation du contrat des deux stars, après la victoire sur le Bayern Munich (2-3) en Ligue des champions.

PSG : Prolongation de Mbappé et Neymar, Leonardo optimiste

Kylian Mbappé et Neymar ont été décisifs lors du succès historique du PSG sur le Bayern Munich à l’Allianz Arena, en quarts de finale de l’UEFA Champions League. Le premier a été auteur d’un doublé, et le deuxième a délivré 2 passes décisives. Les Parisiens ont encore rendez-vous avec le club bavarois, le mardi 13 avril, pour le décisif match retour. Avant ce rendez-vous si important, Leonardo a encore fait une annonce sur la situation de l’attaquant et du meneur de jeu du Paris Saint-Germain. Il a confié au micro de Sky Italie, son optimisme pour la signature du Français et du Brésilien. « Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux », a rassuré le directeur sportif des Parisiens, tout en précisant : « mais maintenant nous devons nous concentrer sur la compétition ».

Deux monstres du Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé (22 ans) et Neymar (29 ans) ont été transférés respectivement de l’AS Monaco et du FC Barcelone, lors du mercato estival 2017. Le montant de leur transfert est évalué à 145 M€ hors bonus pour le Tricolore et 222 M€ pour l’Auriverde. Ils ont signé chacun un bail de 5 saisons et sont ainsi liés au PSG jusqu’au 30 juin 2022. Tous les deux, ils totalisent 205 buts et 108 passes décisives, en 268 matchs disputés sous le maillot Rouge et Bleu, toutes compétitions confondues. Comme l'attestent leurs statistiques, Mbappé et Neymar sont les joueurs les plus décisifs du Paris SG ces quatre dernières saisons.