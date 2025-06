Mercato OM : Accord bouclé pour Arouna Sangante ?

Le défenseur sénégalais, Arouna Sangante pourrait débarquer à Marseille cet été. Les dirigeants de l’OM bougent les lignes pour s’offrir la pépite.

Mercato OM : Arouna Sangante à Marseille cet été ?

Les dirigeants de l’OM visent un roc en Ligue 1 en vue du mercato estival. Selon Africa Foot, le défenseur sénégalais, Arouna Sangante est l’une des cibles prioritaires du directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia. Le jeune crack évolue actuellement sous les couleurs du Havre AC et est très solide en défense.

Arouna Sangante a disputé 16 matchs de Ligue 1 avec le Havre AC cette saison et a inscrit 3 buts. Ses belles performances suscitent l’intérêt des pensionnaires du stade Vélodrome. Ils auraient déjà sondé le terrain pour voir si c’est possible de passer à l’offensive lors du prochain mercato estival. Et les nouvelles sont bonnes. La pépite sénégalaise est prête à quitter le club normand pour rejoindre les Olympiens.

Arouna Sangante envisagerait de poser ses valises à Marseille pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les dirigeants marseillais vont convaincre la direction du Havre AC pour boucler le deal. L’Olympique de Marseille n’a pas encore dégainé une offre concrète pour le jeune défenseur.

Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande d’Arouna Sangante est estimée à 8 millions d’euros. L’Olympique de Marseille fait face à une rude concurrence sur ce dossier. De nombreux clubs européens tournent autour du Sénégalais.