LOSC Mercato : Christophe Galtier met les choses au clair

Publié par Matthieu le 08 avril 2021 à 17:35

Le LOSC tient toujours la tête du championnat à l'orée de la 32e journée de Ligue 1, et possède même trois points d'avance sur le PSG suite à son succès sur la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière. Mais l'avenir de Christophe Galtier est au centre des rumeurs ces derniers jours, L'Equipe révélant un intérêt de l'OGC Nice, après que l'Olympique Lyonnais ait été également évoqué. Si le coach marseillais de Lille ne se voit pas faire "sept ou huit ans" dans le Nord comme à Saint-Etienne, il ne compte pas non plus prendre une décision de si tôt.

Christophe Galtier met les points sur les i

Et l'entraîneur du LOSC l'a fait savoir en conférence de presse. "Un club qui aimerait me solliciter ? Qui ne m’a pas sollicité… que les choses soient claires. Le club de Nice ne m’a pas sollicité. Je suis serein concernant mon avenir. Je suis uniquement obsédé par les sept derniers matchs, car c’est une opportunité incroyable. Je ne veux pas me déconcentrer sur ce que je lis. Cela peut-être gratifiant, mais je reste hermétique à tout ça. Ces méthodes d’annonces, alors qu’aucun des deux clubs ne m’a sollicité, me prouvent qu’on essaie de nous déstabiliser", a lâché Christophe Galtier, visiblement agacé par ces rumeurs alors que le sprint final bat désormais son plein. "Ce que je lis depuis quelques semaines, évidemment cela peut être gratifiant mais je reste très hermétique à tout cela.. Je finirai avec peut être un peu d’humour : ces méthodes, ces effets d’annonce alors qu’aucun des deux clubs cités ne m’a sollicité, montrent qu’on revient à quelques années en arrière, avec des méthodes de déstabilisation", a-t-il ajouté.

Pas au LOSC comme à l'AS Saint-Etienne

Pour rappel, dans un entretien à l'AFP, Christophe Galtier avait déclaré : "Il n’y a pas du tout de lassitude, je ne me sens très bien ici, a délcaré le coach lillois. Mais je pense que je ne ferai pas sept ou huit ans comme à Saint-Etienne. On est déjà à trois ans et demi et un nouveau projet c’est repartir pour quelques années, c’est toute la discussion que j’aurai avec mon président. Mon avenir ne sera pas forcément décidé avant la fin de la saison car je me dois de rester concentré sur l’objectif. Ça ne sera pas lié à une 4e place, une qualification directe en Ligue des champions ou le titre. Je ne fais pas partie de ces entraîneurs qui demandent des garanties. Il faut juste que les objectifs soient en adéquation avec les moyens. On se posera tranquillement avec le président Olivier Létang, on fera un bilan mais il n’y a pas de précipitation à avoir." Le match contre Metz, vendredi (21h) et la course au titre en Ligue 1 reste donc la priorité de Galtier et du LOSC.