LOSC : Galtier ne fera pas à Lille comme il a fait à l'ASSE

Publié par Matthieu le 08 avril 2021 à 14:05

Le LOSC est en bonne position pour s'offrir le titre en Ligue 1 et est maître de son destin depuis sa victoire (1-0) précieuse sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG. Les joueurs de Christophe Galtier ont désormais trois points d'avance au classement du championnat de France et entrevoient l'exploit. Mais la question de l'avenir de l'entraîneur marseillais des Nordistes se posent alors que la fin de son contrat approche à grands pas. Après trois ans et demi sur le banc lillois, l'ancien technicien de l'ASSE va-t-il prolonger ?

Galtier : "Je ne ferai pas setp ou huit ans" au LOSC

Dans un entretien donné à l'AFP, Christophe Galtier a expliqué et précisé sa situation au LOSC. "Il n’y a pas du tout de lassitude, je ne me sens très bien ici, a délcaré le coach lillois. Mais je pense que je ne ferai pas sept ou huit ans comme à Saint-Etienne. On est déjà à trois ans et demi et un nouveau projet c’est repartir pour quelques années, c’est toute la discussion que j’aurai avec mon président. Mon avenir ne sera pas forcément décidé avant la fin de la saison car je me dois de rester concentré sur l’objectif. Ça ne sera pas lié à une 4e place, une qualification directe en Ligue des champions ou le titre. Je ne fais pas partie de ces entraîneurs qui demandent des garanties. Il faut juste que les objectifs soient en adéquation avec les moyens. On se posera tranquillement avec le président Olivier Létang, on fera un bilan mais il n’y a pas de précipitation à avoir."

L'équipe de France ? Un projet à oublier

Car la priorité pour le LOSC, c'est la Ligue 1 et ce titre de champion de France qui lui tend les bras. De quoi rester concentré. Quant à l'équipe de France, ce n'est pas vraiment un projet dans lequel se voit Christophe Galtier, en tout cas à court terme. "Je ne connais pas du tout ce rôle-là. Il est souvent, et je pense à juste titre, donné à des gens qui ont connu la sélection comme joueur. Je pense que le successeur de Didier (Deschamps) sera (Zinedine) Zidane, et ça doit être Zidane. Moi je suis un vrai supporter de l’équipe de France, quel que soit le sélectionneur, et j’adore le drapeau bleu-blanc-rouge, mais jamais je ne me suis jamais projeté dans ce rôle-là." Évoqué du côté de l'OL ou encore de l'OGC Nice, Christophe Galtier pourrait décider de sortir par la grande porte à Lille avec un titre de champion de France à la clé.