Stade rennais Mercato : Le successeur de Camavinga déniché

Publié par ALEXIS le 08 avril 2021 à 23:15

Eduardo Camavinga devrait quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Pour le remplacer au milieu de terrain, le club breton et ses recruteurs sont sur la piste menant à un joueur évoluant dans le 1er championnat de foot en Russie.

Stade Rennais : Tonny Vilhena à la place de Camavinga ?

À défaut de prolonger son contrat avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga devrait faire l’objet d’un transfert cet été. Son bail expirant le 30 juin 2022, il pourrait filer librement dans un an en l’absence d’accord avec le SRFC. Consciente de cet état de fait, la direction du club de football de Rennes a déjà commencé à anticiper son départ. Les démarches des scouts du SRFC les mèneraient vers un milieu de terrain du FK Krasnodar. Le joueur en question a séduit les Stade Rennais lors de la double confrontation en phase de poule de Ligue des champiosn cette saison (1-1 et 1-0). D’après les indiscrétions du média russe Championat.com, le Stade rennais aurait même entamé des discussions avec le club de l’élite russe dans le but de s’attacher les services de Tonny Vilhena. Rappelons que la cote d’ Eduardo Camavinga est estimée à 60 millions d’euros. Celle de son prétendu possible successeur à Rennes est de 10 M€.

Qui est le milieu de terrain visé par le SRFC ?

La cible du SRFC est un milieu de terrain de 26 ans encore sous contrat à Krasnodar jusqu'en juin 2024. Il s’est engagé avec les Taureaux à l’été 2019 alors qu’il arrivait de Feyenoord (Pays-Bas) contre 9 M€. Cette saison, Tonny Vilhena a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues. Dans le championnat russe, il a fait 19 apparitions, dont 13 titularisations. Le Néerlandais a inscrit 2 buts pour autant de passes décisives. Comme Eduardo Camavinga (18 ans), le joueur visé par le Stade Rennais est international. Il compte 15 capes avec la sélection néerlandaise où il a été convoqué pour la première fois en juin 2016.