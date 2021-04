Stade Rennais Mercato : Bruno Génésio donne le ton pour l'été

Publié par Ange A. le 03 avril 2021 à 05:30

Nouvel entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio a été invité à s’exprimer sur le prochain mercato estival. Le coach du SRFC indique que plusieurs facteurs vont influencer le prochain été du 7e de Ligue 1.

Bruno Génésio flou sur le mercato du Stade Rennais

Le Stade Rennais s’était montré assez actif lors du dernier mercato estival. Engagé pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, le club espérait faire plus que de la figuration en C1. Malgré ses recrues, le SRFC a terminé dernier de sa poule et a vu son aventure européenne s’arrêter prématurément. Éliminé dès les 32es de finale de la Coupe de France, il ne reste plus que le championnat pour sauver la saison des Rouge et noir. Entraîneur de Rennes depuis la démission de Julien Stéphan en mars, Bruno Génésio a été invité à se projeter sur le prochain mercato. Le coach rennais a préféré botter en touche, se contentant d’indiquer que plusieurs facteurs vont influencer le marché du club breton.

Quel été pour Génésio et Rennes ?

Pour Bruno Génésio, le mercato du Stade Rennais sera tributaire de la fin de saison du club. Pour le moment, Rennes pointe à la 7e place de Ligue 1 Conforama. Il reste encore huit journées à ses hommes pour accrocher une place européenne. De même, la situation des droits TV est susceptible d’impacter le mercato du SRFC selon le technicien rhodanien. « On travaille mais il y a différentes hypothèses qu’on ne peut pas anticiper, savoir si on va être européen, savoir comment va évoluer le marché, savoir quels vont être les droits TV. Aujourd’hui, personne ne sait ce qu’il va se passer. C’est quand même un élément déclencheur pour le recrutement et la construction de la future équipe », a confié l’ancien coach de l’OL à Ouest France.

Des dossiers chauds au SRFC

Alors que Bruno Génésio refuse de se mouiller, il faut dire que le Stade Rennais pourrait perdre certains éléments cet été. Très convoité sur le marché des transferts, Eduardo Camavinga pourrait notamment partir. Mais la direction du SRFC tente de le conserver encore une saison en prolongeant son contrat. Celui-ci expire dans un an. Prêté depuis janvier 2020, Steve N’Zonzi voit son bail expirer cet été. Idem pour le capitaine Damien Da Silva, en fin de contrat et annoncé en Grèce. De même, Rennes pourrait aussi céder Jordan Siebatcheu. Le néo-international américain est prêté avec option d’achat aux Young Boys de Berne. L’avant-centre cartonne d’ailleurs avec la formation suisse. Il compte 13 buts et 4 passes décisives en 34 apparitions. Entre autres dossiers à gérer, celui de M’Baye Niang actuellement prêté à Ahli en Arabie saoudite. L’attaquant sénégalais nourrit des envies de départ depuis la fin de saison dernière. À deux ans de l’expiration de son contrat, il devrait bénéficier d’un bon de sortie de la direction rennaise cet été.