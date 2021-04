PSG Mercato : Leonardo proche d’une signature d’envergure !

Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2021 à 20:06

Leonardo et le PSG sont à la manoeuvre pour frapper un gros coup cet été. Et d’après la presse hexagonale, le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait tout proche de parvenir à ses fins dans un dossier d’envergure.

Mercato : Neymar va prolonger au PSG !

Après la défaite du Paris Saint-Germain contre le LOSC (0-1), samedi dernier en Ligue 1, la presse espagnole avait carrément relancé les rumeurs autour de l’avenir de Neymar. Alors qu’il était question d’une prolongation jusqu’en 2026 avec le club parisien, l’international brésilien aurait finalement stoppé les négociations pour envisager un retour au FC Barcelone, certain que son ami Lionel Messi n’allait pas quitter la Catalogne cet été. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant de 29 ans se dirigerait donc vers un départ à l’issue de la saison en cours.

Une information totalement démentie en Italie. En effet, selon les renseignements divulgués ce jeudi après-midi par Fabrizio Romano, Neymar serait bel et bien sur le point de lier son avenir au club parisien au-delà de 2022. Le journaliste italien explique que l’ancien numéro 11 du Barça a d’ores et déjà donné son accord verbal depuis plus d’un mois et n’a aucunement changé d’avis sur le sujet. Il ne reste désormais plus que la signature de l’ami de Kylian Mbappé pour que la messe soit dite.

Confirmation en France pour Neymar et le PSG ?

Après l’Italie, c’est la France qui apporte une confirmation de la tendance concernant l’avenir du numéro 10 du Paris SG. Selon Julien Maynard, journaliste de l'émission Téléfoot, le protégé de l’entraîneur Mauricio Pochettino est d’accord pour parapher un nouvel engagement devant courir jusqu’en 2026, avec un salaire équivalent à celui qu’il touche depuis son arrivée à Paris en août 2017.

Toujours selon l’émission de TF1, le contrat entre le PSG et le milieu offensif natif de Mogi das Cruzes devrait comprendre de nombreuses clauses non encore signées. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et Leonardo (son directeur sportif) seraient très confiants quant au dénouement du dossier Neymar.

Affaire donc à suivre…