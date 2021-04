Barça Mercato : La rumeur Neymar est de retour !

Publié par Melvin le 07 avril 2021 à 15:00

Pointé du doigt après sa prestation médiocre face au LOSC, Neymar a un avenir à Paris qui pourrait s’inscrire en pointillé. Sujet à une offre de prolongation jusqu’en 2026 de la part du PSG, le Brésilien n’aurait toujours pas donné son accord. Il n'en fallait pas plus pour que son ancien club entre à nouveau dans la bataille afin de faire revenir le capitaine de la Seleção en terre catalane.

Attendre 2022 , pour passer à l’action sur le dossier Neymar

D’après le quotidien Sport , le FC Barcelone a deux options pour récupérer le prodige parisien. La première, la plus logique : attendre la fin de contrat de Neymar. Le Brésilien est en fin de contrat en juin 2022. Passé cette date, il pourra s’engager librement dans le club de son choix. Une solution privilégiée par les dirigeants blaugrana soucieux d’économiser une importante indemnité de transfert en cette période de crise économique liée à la crise sanitaire .

Un échange Neymar-Dembélé prévu ?

La deuxième option consiste à faire céder le PSG dès cet été. Et pour cela le Barça dispose de deux monnaies d’échange. En effet, les dirigeants catalans seraient prêts à céder Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé pour faire plier le PSG. À l’instar de Neymar, l’ex-Rennais est lui aussi en fin de contrat à l’été 2022. Curieux hasard, ce dernier suscite déjà l’intérêt du club de la capitale. « En raison de sa nationalité, de sa qualité et de sa jeunesse, le PSG l’a toujours dans sa ligne de mire au cas où quelque chose arriverait à l’une de leurs étoiles », indiquait le Mundo deportivo, il y a quelques jours. L'aventure parisienne de Neymar va-t-elle s'arrêter plus vite que prévue ? La réponse dans les prochains mois.