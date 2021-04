PSG : Prolongation, une tendance se confirme pour Neymar

Publié par Ange A. le 09 avril 2021 à 07:30

Malgré les récentes rumeurs venues de Catalogne, l’avenir de Neymar Jr s’écrit avec le Paris Saint-Germain. La presse anglaise vient encore de le confirmer. Le Brésilien doit prochainement rempiler avec le PSG.

Révélation de taille sur l’avenir de Neymar Jr au PSG

Recrue la plus chère de l’histoire du football, Neymar Jr suscite toujours de l’intérêt en Catalogne. Récemment, des médias catalans révélaient que le joueur du Paris Saint-Germain était intéressé par un retour au FC Barcelone. Directeur sportif du PSG, Leonardo a fermé la porte à un départ de son compatriote à qu’il reste seulement un an de contrat. Le dirigeant brésilien s’est surtout montré optimiste quant à une prolongation à Paris de l’ancien blaugrana et de Kylian Mbappé. « Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux », a-t-il assuré au sortir de la victoire contre le Bayern. The Telegraph vient encore de confirmer cette tendance en indiquant qu’il sera plus facile pour le club francilien de prolonger le Brésilien par rapport au champion du monde tricolore.

Un nouveau bail de 4 ans avec Paris dans les tuyaux

Pour la publication anglaise, Neymar Jr va signer un nouveau contrat de 4 ans avec le Paris Saint-Germain. Le crack auriverde (103 sélections/64 buts) sera alors lié au PSG jusqu’en 2026. Le dossier du Brésilien sur le point d’être réglé, le journal assure que Leonardo devrait se concentrer sur celui de Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien est sous contrat jusqu’en 2022. Alors que son bail expire dans un an, il entretient toujours le mystère autour de son futur dans la capitale. Lors du récent rassemblement des Bleus, il avait même jeté un froid sur son avenir parisien. Au directeur sportif parisien de lever les doutes du natif de Bondy pour le conserver encore pendant quelques saisons.