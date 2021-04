LOSC : Un important retour à Lille pour le choc contre Lyon ?

Publié par Ange A. le 09 avril 2021 à 08:30

Touché contre le PSG samedi, Jonathan David pourrait finalement signer son retour à la compétition plus tôt que prévu. Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier a fait le point sur la situation de son buteur canadien.

Le LOSC avec Jonathan David contre Lyon ?

Le Lille OSC n’a eu besoin que d’un seul but pour chiper la 1re place au Paris Saint-Germain. Samedi, le LOSC s’est imposé sur le plus petit des scores au Parc des princes contre le PSG. Auteur du seul de la rencontre, Jonathan David a ensuite laissé ses coéquipiers sur blessure. Victime d’une entorse de la cheville, l’avant-centre lillois était annoncé forfait pour plusieurs semaines. À la veille du déplacement à Metz ce vendredi, Christophe Galtier a donné des nouvelles du Canadien (12 sélections/11 buts). Elles sont assez bonnes. Pour l’entraîneur lillois, l’attaquant de 21 ans est espéré contre Lyon le 25 avril lors de la 34e journée. « Pour l’instant, il soigne son entorse de la cheville, je suis agréablement surpris de le voir marcher normalement », a confié le coach lillois cité par RMC Sport.

Une excellente nouvelle pour les Dogues en vue du sprint final

Après des débuts timides à Lille, Jonathan David semble avoir trouvé son rythme. Il en est 10 buts et 4 passes décisives cette saison. Actuel leader de Ligue 1 Conforama, le Lille OSC entend créer la surprise cette saison en soulevant le saint-graal. Pour y parvenir, Christophe Galtier aura besoin de toutes ses forces vives. Il a déjà récupéré Burak Yilmaz éloigné des terrains pendant plus de deux mois en raison d’une blessure au mollet. Pour cette rencontre contre Metz, le LOSC enregistre les retours de Zeki Celik et Xeka. Le latéral turc avait été positif au coronavirus pendant la trêve internationale. Quant au milieu, il avait été écarté contre Paris en raison d’un mouvement d’humeur. En revanche, le club nordiste sera privé de Yusuf Yazici contre les Grenats. Le Turc avait été testé positif quelques heures avant le choc contre Paris.