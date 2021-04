PSG Mercato : Mbappé, Pochettino lâche une réponse cinglante

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2021 à 23:45

Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid avec insistance ces derniers jours. L’attaquant français aurait déjà informé la direction du PSG de son intention de s’en aller cet été. Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, s’est prononcé sur la situation de son joueur.

Pochettino botte en touche pour Kylian Mbappé

Au lendemain de l’exploit du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions, la presse espagnole a lâché une bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international tricolore aurait éconduit la dernière offre de prolongation du PSG. Désireux de rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid cet été, le buteur de 22 ans aurait signifié sa décision à la direction du club parisien. Une information démentie par RMC Sport. Interrogé à son tour sur l’avenir de son numéro 7, Mauricio Pochettino a préféré botter en touche, expliquant que le Paris SG est habitué aux rumeurs concernant ses stars.

« Nous sommes habitués, au très haut niveau, à ces rumeurs, dans les grands clubs et pour les joueurs top classe, comme est Kylian. On a tous appris à gérer les rumeurs. Kylian est focalisé sur les objectifs du club et le club est focalisé pour que Kylian poursuive au PSG », a lancé le technicien argentin devant la presse ce vendredi, à la veille de la 32e journée de Ligue 1 contre le RC Strasbourg. Même son de cloche du côté de Zinedine Zidane.

Zidane refuse de se prononcer pour Mbappé

Présent en conférence ce vendredi, à la veille du Classico contre le Barça, le coach du Real Madrid a été interrogé sur la grosse rumeur envoyant le numéro 7 du Paris SG dans son effectif la saison prochaine. Comme à son habitude, le champion du monde 1998 a évacué le sujet, préférant se concentrer sur ses joueurs et le choc de Liga contre Barcelone.

« Kylian est un grand joueur. Ce qu'il veut faire dans le futur, on verra bien, mais pour le moment ce n'est pas ma préoccupation », a déclaré Zizou. Visiblement, les dirigeants madrilènes ne veulent pas heurter leurs homologues parisiens et évitent le sujet. Mais une fois le marché ouvert, la donne pourrait totalement changer.