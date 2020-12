PSG Mercato : Le mauvais coup de Zinédine Zidane à Leonardo

Publié le 17 décembre 2020 à 14:00

Le PSG est sur toutes les bonnes pistes mercato pour améliorer son effectif et Leonardo se projette déjà à l'été 2021, où d'importants changements ont été promis. Mais parmi les cibles du directeurs sportifs, plusieurs d'entre elles intéressent aussi d'autres grands d'Europe et le Brésilien va devoir être convaincant, notamment face à Zinédine Zidane et au Real Madrid, pour conclure ses deals.

Le PSG sur un des grands talents de la Ligue 1

Après sa victoire sur le FC Lorient (2-0) et le nul de l'OL face au Stade Brestois (2-2), le PSG compte bien reprendre sa place de leader de la Ligue 1 sur la pelouse du LOSC, dimanche (21h). La défaite des Parisiens dimanche contre l'Olympique Lyonnais (0-1) aura au moins confirmé une chose aux dirigeants du club : Houssem Aouar est bien l'homme qu'il leur faut. L'intérêt du PSG pour le jeune Gone ne date pas d'hier, Leonardo a déjà essayé de le faire venir au mercato d'été, quitte à le renvoyer une saison en prêt à l'OL. Le transfert ne s'est pas fait et les deux clubs ont promis de se reparler au printemps prochain. Mais le Paris SG n'est pas seul sur le coup. "Trois très grands clubs s'intéressent à Houssem Aouar", avait déclaré cet été Jean-Michel Aulas. Paris donc, mais aussi Arsenal et la Juventus.

Aouar veut le PSG, mais le Real Madrid fait le forcing

Un quatrième club se serait positionné sur Houssem Aouar. Selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid devrait faire une approche très prochainement. Zinédine Zidane est fan du joueur de l'OL et aurait demandé à son président, Florentino Pérez, d'essayer de le faire venir à Madrid dès cet hiver. Le média espagnol ajoute, cependant, que le PSG est bien placé. Kylian Mbappé aurait notamment fait de l'arrivée d'Houssem Aouar son cheval de bataille. Le Lyonnais, lui, a longtemps été intéressé par une aventure européenne. Mais pour RMC Sport, le Paris Saint-Germain reste une piste envisagée par le milieu offensif de 22 ans. Le positionnement du Real Madrid pourrait faire changer d'avis le joueur, qui ne semble plus avoir envie de s'engager dans le bourbier qu'est actuellement Arsenal. Pour Le Parisien, il faudra débourser 60 millions d'euros pour s'attacher les services de la pépite de l'OL.













Par Matthieu