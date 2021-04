PSG Mercato : Un premier départ magistral se précise à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 10 avril 2021 à 01:00

En vue des prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG s’apprête à un dégraissage de sa masse salariale cet été. Un premier départ serait même déjà bien lancé en interne du côté des Rouge et Bleu.

Le PSG prêt à sacrifier Mauro Icardi cet été ?

Si le Paris Saint-Germain tient absolument à retenir Neymar et Kylian Mbappé pour la saison prochaine, Leonardo va devoir vendre cet été afin de faire des économies qui pourront servir à contenter les deux stars. Surtout que le directeur sportif du club parisien envisagerait également de recruter définitivement Moise Kean, prêté l’été dernier par Everton, sans option d’achat. Alors que la situation économique de tous les clubs est plombée par la crise sanitaire, le Paris SG pourrait miser sur une stratégie interne afin de trouver les moyens pour ces deux grosses opérations.

En effet, d’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi seraient décidés à « sacrifier » Mauro Icardi à la fin de la saison en cours. Les dirigeants parisiens prévoiraient de récupérer entre 30 et 40 millions d’euros sur ce transfert de l’ancien de l’Inter Milan et d’économiser les 12 millions d’euros annuels qu’il touche pour boucler les dossiers Neymar, Mbappé et Kean. Un an seulement après son arrivée dans la capitale française, Mauro Icardi devrait donc faire ses valises cet été et retourner probablement en Italie.

Wanda Nara aurait rencontré la Juve pour Icardi

D’après les renseignements relayés par La Stampa, Mauro Icardi pourrait atterrir à la Juventus Turin dans les mois à venir. La compagne et agent de l’international argentin aurait même d’ores et déjà rencontré les décideurs des Turinois afin d'évoquer un transfert cet été. Toujours selon la même source, Wanda Nara entretiendrait d’excellentes relations avec Fabio Paratici, coordinateur technique de la Vieille Dame.

L’affaire pourrait donc se régler très rapidement si la Juve consent à offrir au PSG ce qu’il réclame pour laisser filer l’ancien buteur de l’Inter Milan. Incapable de s’aligner sur les exigences financières du Paris SG, la Juve penserait à un deal incluant Paulo Dybala.

Affaire à suivre donc…