PSG Mercato : Mauro Icardi, Leonardo aurait déjà tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 26 mars 2021 à 19:40

Récemment interrogé par le site officiel du PSG, Mauro Icardi a fait entendre qu’il ne compte pas s’en aller du club parisien lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, l’ attaquant argentin compte s’inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain. De son côté, Leonardo, le directeur sportif de la formation parisienne, aurait sa déjà sa petite idée en tête concernant l’avenir du buteur de 28 ans.

Mauro Icardi vendu par le PSG cet été ?

« Quand je suis arrivé en prêt, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour pouvoir être décisif et aider l’équipe avec mes buts. C’était une bonne année. Je suis donc très heureux que le club ait décidé de lever l’option et de me proposer de continuer ensemble pour les quatre prochaines années. », confiait le joueur offensif avant d’ajouter : « Pour moi, c’est un honneur et une fierté, comme je l’ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres. C’est ce qu’un joueur recherche. »

S’il ne compte pas quitter le PSG de si tôt, l’ancien capitaine de l’Inter Milan pourrait tout de même bien faire les frais d’une saison en demie-teinte. En effet, d’après les informations du Corriere dello Sport, Leonardo ne serait pas contre un transfert du compatriote de Lionel Messi à la fin de la saison. Le patron du recrutement du Paris SG ne serait pas convaincu par les performances de l’époux de Wanda Nara et ne devrait donc pas s’opposer à son départ en cas d’offre satisfaisante. Et les prétendants ne manqueraient pas pour le protégé de l’entraîneur Mauricio Pochettino.

PSG Mercato : Mauro Icardi de retour en Serie A ?

Toujours selon la même source italienne, Icardi aurait été proposé à l’AS Roma pour prendre la place d’Edin Dzeko, lui aussi annoncé sur le départ du côté des Giallorossi. Mieux, la Juventus Turin et l’Inter Milan seraient aussi intéressés par le profil de l’ancien buteur de la Sampdoria Gênes. Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens réussiront à convaincre le natif de Rosario de quitter la Ligue 1 pour retourner en Serie A.