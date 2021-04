LOSC : Mission accomplie pour Christophe Galtier après Metz

Publié par Ange A. le 10 avril 2021 à 05:30

Le Lille OSC a fait un pas de plus vers le titre ce vendredi en dominant le FC Metz. Pour autant, le coach du LOSC refuse de s’emballer. Christophe Galtier confie juste avoir atteint son objectif de la saison avec les Dogues.

Objectif atteint pour Galtier et le LOSC cette année

Tombeur du Paris Saint-Germain lors de la dernière journée, le Lille OSC s’est imposé vendredi contre le FC Metz. Grâce à des réalisations de Burak Yilmaz (60e) et Zeki Celik (89e), le LOSC a dominé les Grenats (0-2) à Saint-Symphorien. Après la rencontre, Christophe Galtier a salué l’état d’esprit de ses poulains notamment la performance de Mike Maignan, impérial sur la ligne face aux multiples assauts des Messins. « On a beaucoup souffert, on est tombé face à une très bonne équipe de Metz […]Il a fallu un Mike décisif pour nous laisser dans le match. Si on avait été mené, ça aurait été plus compliqué », a indiqué le technicien lillois au micro de Canal+. Vainqueur de Metz, le coach des Dogues estime qu’il a déjà rempli son contrat de la saison. Leader à six journées de la fin, Lille est certain de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine.

Galtier botte encore en touche pour le titre

Cependant, l’entraîneur du Lille OSC estime qu’il est encore prématuré de parler du sacre. Suite à sa victoire à Metz, le LOSC compte provisoirement six points d’avance sur son dauphin le Paris Saint-Germain. « Le titre ? C’est encore loin […] Ce soir, on est sûr d’être européen, l’objectif est atteint. On va se battre maintenant pour le podium », a déclaré Christophe Galtier. Mesuré, le technicien est confiant pour la suite de la saison. Il est désormais question de s’assurer une place sur le podium. Pour y parvenir, le tacticien demande juste davantage « de la détermination et de la motivation » pour réaliser « quelque chose d’exceptionnel ». Leader de Ligue 1, le club nordiste va tenter d’étendre sa série contre Montpellier lors de la prochaine journée.