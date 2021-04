LOSC : Vainqueur de Metz, Lille conforte sa première place

Publié par Ange A. le 09 avril 2021 à 23:15

Le Lille OSC a dominé le FC Metz vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Porté par ses Turcs Yilmaz et Celik, le LOSC est assuré de rester leader au terme de cette journée.

Le LOSC enchaîne contre le FC Metz

Le Lille OSC s’applique dans la course au titre. Vendredi, le LOSC a enregistré un nouveau succès après celui obtenu sur la pelouse du Paris Saint-Germain lors de la dernière journée (0-1). De nouveau en déplacement, Lille s’est imposé (0-2) à Saint-Symphorien contre le FC Metz. Les hommes de Christophe Galtier ont dû attendre les 30 dernières minutes pour faire flancher la défense des Grenats. Burak Yilmaz a ouvert le score pour les Dogues à l’heure de jeu. Il a été imité par son compatriote Zeki Celik en fin de match (89e). Grâce à sa victoire, Lille conserve la tête du classement et est assuré de rester leader à l’issue de la 32e journée.

Encore six finales pour Lille

Le LOSC compte désormais six points d’avance sur son dauphin le Paris Saint-Germain. Privés de Neymar Jr, Marquinhos et Mauro Icardi, les Parisiens vont tenter de revenir à trois unités de Lille contre Strasbourg ce samedi. Vainqueur de Metz, le Lille OSC a encore six matchs à jouer dans ce sprint final. Lors de sa prochaine sortie, le club nordiste va recevoir le Montpellier Hérault, adversaire de Marseille ce samedi. Cette rencontre servira de répétition avant le choc contre l’Olympique lyonnais le 25 avril prochain. Pour cette affiche, Christophe Galtier espère récupérer Jonathan David. Victime d’une entorse de la cheville contre Paris, il était absent contre Metz et le sera encore contre le MHSC. Défaits par les Dogues, les Grenats s’éloignent de l’Europe. Ils calent à la 9e place de Ligue 1 et peuvent davantage se voir distancer par Marseille (6e), Rennes (7e) et Montpellier (8e).