Barça : Koeman toujours optimiste après le Clasico perdu

11 avril 2021

Le FC Barcelone s’est incliné (2-1) samedi sur la pelouse du Real Madrid. Entraîneur du Barça, Ronald Koeman a évalué les chances des Blaugranas de finir champions d’Espagne.

Le Barça encore battu par le Real Madrid

Pour la première fois depuis la saison 2007-2008, le Real Madrid s’est imposé deux fois en une saison contre le FC Barcelone. Samedi, les Merengues ont dominé le Barça à domicile (2-1) lors de la 30e journée de Liga. D’une Madjer, Karim Benzema (13e) a ouvert le score pour les Merengues. Sur coup franc, Toni Kroos (28e) a scellé la victoire des siens. Malgré la réduction du score d’Oscar Mingueza (60e), les Blaugranas ne sont pas parvenus à revenir au score. Suite à sa victoire, le club madrilène prend seul la tête du championnat et devance Barcelone et l’Atlético d’un seul point. Raison pour laquelle Ronald Koeman estime que son équipe peut toujours remporter le titre d’ici la fin de la saison.

Koeman toujours à fond pour le titre en Liga

« On a prouvé qu’on était à la hauteur, qu’on luttait. On a perdu un match contre un adversaire qui lutte aussi pour le titre en Liga, mais il nous reste 8 journées. Chaque match sera important et on va se battre jusqu’au bout », a déclaré le technicien néerlandais après la rencontre. Le coach du Barça a noté les carences de son équipe face à son ennemi juré. « On n’a pas bien défendu en première période. Nos dernières passes n’ont pas été bonnes, on a réussi à atteindre des joueurs comme Pedri et Leo [Messi] entre les lignes, mais on n’a pas su créer le danger. Eux ont bien défendu, et ont profité de leur vitesse devant. Mais défensivement, une fois de plus, on n’a pas été bons en première période », a déploré Ronald Koeman.