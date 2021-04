Classico Real-Barça (2-1) : Le Real domine son rival et s’étale

Publié par Clément le 10 avril 2021 à 23:39

Semaine parfaite pour le Real Madrid. Vainqueurs de Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions en milieu de semaine, les Merengues se sont offert le Cclassico Real-Barça de ce samedi soir sur le score de 2 buts à 1. Les hommes de Zinédine Zidane virent en tête de la Liga.

Karim Benzema ouvre le Classico Real-Barça en beauté

Il ne pas fallut attendre longtemps avant de voir ce Classico Real-Barça ébloui par l'incommensurable talent de Karim Benzema. Le natif de Lyon, dès la 13e minute, ouvrait la marque de fort belle manière en faveur des Madrilènes. Décalé côté droit par Federico Valverde, Lucas Vazquez a adressé un centre idéal au premier poteau pour Benzema, buteur d'une magnifique talonnade devant Araujo : son 274e but en 548 matchs avec le Real, soit un ratio parfait d'un but toutes les deux rencontres depuis son arrivée en 2009 !

Fautif pour sa passivité sur le but de Benzema, Ronald Araujo est aussi à l'origine du break des Merengue. Sur une faute à l'entrée de la surface, le défenseur uruguayen a provoqué un coup franc qu'a transformé Toni Kroos, bien aidé par la déviation de Sergiño Dest et l'impuissance de Jordi Alba sur la ligne de but.

Classico Real-Barça : 100 % pour le Real

Après l'entrée en jeu d'Antoine Griezmann au retour des vestiaires, le Barça s'est montré un brin plus entreprenant. C'est d'ailleurs sur une inspiration du Français qu'est venue la réduction du score. L’ancien de l'Atlético s'est effacé pour laisser filer le centre de Jordi Alba en direction d'Oscar Mingueza, buteur d'un extérieur du droit peu académique.

Malhabile en contre-attaque, le Real n'a finalement pas cédé face à un Barça trop brouillon, et ce malgré l'exclusion de Casemiro en fin de match. Les hommes de Zidane remportent leur deuxième Clasico cette saison et prennent la tête du classement avant la rencontre de l'Atlético face au Betis. Troisième, Barcelone présente un déficit d'un point sur les deux co-leaders.

Les notes du match Classico Real-Barça

Real Madrid (5,6) : Courtois (5) - Vazquez (6) (Odriozola 43' : 5), Militão (6), Nacho (5), Mendy (5) - Casemiro (6), Modric (6), Kroos (6) (Isco 72') - Valverde (5) (Asensio 61'), Benzema (7) (Mariano 72'), Vinicius (5) (Marcelo 72').

FC Barceone (4,6) : Ter Stegen (5) - Mingueza (5), Araujo (4) (Ilaix 72'), Lenglet (4) - Dest (4) (Griezmann 46' : 5), Busquets (4) (Roberto 64'), de Jong (6), Alba (6) - Messi (4), Dembélé (4) (Braithwaite 81'), Pedri (4) (Trincão 81').