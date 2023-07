Déterminé à rapatrier son ancien joueur, le PSG est passé à l’action pour Xavi Simons. Et visiblement, le PSV Eindhoven semble déjà se préparer au départ du milieu offensif.

Mercato PSG : Le Paris SG a décidé de rapatrier Xavi Simons

Auteur d'une excellente saison 2022-2023 sous le maillot du PSV Eindhoven, Xavi Simons a convaincu son club formateur de le rapatrier un an après son départ. L’international néerlandais de 20 ans pourrait donc débarquer prochainement pour renforcer un secteur orphelin désormais de Lionel Messi, qui a rejoint l’Inter Miami.

En effet, le journaliste Fabrizio Romano a récemment confirmé que le PSG a décidé de passer à l’action auprès du PSV Eindhoven pour lever la clause de rachat de Xavi Simons fixée à 6 millions d'euros. Auteur de 22 buts et 12 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien partenaire de Kylian Mbappé a donc désormais jusqu’au 31 juillet pour trancher puisqu’il le seul décisionnaire dans cette affaire. Qu’à cela ne tienne. Le club hollandais hollandais se prépare déjà à l’éventuel départ de son numéro 7.

Le PSV prépare déjà la succession de Xavi Simons

En effet, selon les toutes dernières informations du médial néerlandais Eindhovens Dagblad, les dirigeants du PSV Eindhoven et leurs homologues du Club Bruges seraient proches d'un accord pour le transfert de Noa Lang à hauteur de 14,5 millions d’euros, bonus compris. Sous contrat jusqu'en 2025, l'international néerlandais de 24 ans est actuellement à Eindhoven pour passer sa visite médicale, ajoute le journaliste Rik Elfrink, photo à l'appui.

L’équipe de Peter Bosz est donc sur le point de réaliser une grosse opération en attaque avec la signature de Noa Lang. Capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque, Lang pourrait donc être une option viable pour le PSV en cas de départ de Xavi Simons. De son côté, le sélectionneur des Oranjes, Ronald Koeman, a tenu à rappeler à Simons l’importance d’avoir du temps de jeu en club pour espérer être appelé en sélection.

« Xavi Simons est un bon garçon, il m'a appelé cet été pour me parler de son avenir. Il est important qu'il joue, il a bien joué au PSV et j'espère qu'il continuera, car il joue tous les matches. Dans une équipe plus forte, il pourrait ne pas jouer beaucoup. Pour un jeune joueur, vous devez chercher la meilleure façon d'exploser. C'est un grand joueur et il sera un grand joueur », a prévenu l’ancien coach du Barça dans une interview accordée à Mundo Deportivo. Reste maintenant à savoir quel choix va faire le natif d’Amsterdam pour la saison prochaine.