FC Barcelone : Une légende du Barça sous le charme de Frenkie de Jong

Publié par Dylan le 03 décembre 2022 à 17:29

Un ancien entraîneur du FC Barcelone a vanté les mérites de Frenkie de Jong avec le club catalan, saluant au passage son professionnalisme et son talent.

Et si cette fin d'année sonnait le renouveau de Frenkie de Jong ? Titulaire en Coupe du Monde avec les Pays-Bas, le milieu de terrain du Barça fait rêver les supporters depuis plusieurs matchs. S'il tient également son rang au FC Barcelone, une légende des Blaugranas a tenu à lui rendre hommage : Ronald Koeman.

L'ancien défenseur de métier a été entraîneur du Barça d'octobre 2020 à octobre 2021 et a eu l'opportunité d'avoir l'international néerlandais (48 sélections, 2 buts) sous son aile. S'il s'agit de l'une de ses pires années en tant que dirigeant d'un club, vivant une saison compliquée avec les Catalans, Ronald Koeman a gardé un excellent souvenir de Frenkie de Jong.

Ronald Koeman félicite Frenkie de Jong de ne pas être parti du FC Barcelone

Durant son mandat, Ronald Koeman a souvent été critiqué pour ses mauvais résultats à la tête de l'équipe barcelonaise. Et malheureusement, les cadres de l'équipe n'avaient pas été épargnés non plus à l'époque. C'était le cas de Frenkie de Jong, qui vivait une saison difficile sous les ordres du Néerlandais. Un départ du Barça semblait inévitable à l'issue de l'exercice mais le joueur était finalement resté en Catalogne. Un choix salué par Ronald Koeman dans des propos recueillis par Marca : « Depuis l'été dernier, Frenkie a dominé la situation. Il a toujours été calme, il n'a jamais rien dit sur le fait que Barcelone voulait le vendre ou pas. Il s'est concentré sur son football. Au fil du temps, il est devenu un titulaire. C'est un joueur d'avenir pour Barcelone. Et vous n'avez jamais à vendre vos meilleurs joueurs comme l'est Frenkie » a déclaré l'ancien défenseur de l'Ajax.

Leader de Liga avec deux points d'avance sur le Real Madrid après 14 journées, le FC Barcelone va désormais beaucoup mieux et Frenkie de Jong aussi. Auteur de 2 buts et une passe décisive en 13 matchs de championnat, le milieu central de 25 ans se concentre sur sa sélection au Qatar. Titulaire contre les États-Unis ce samedi, il dispute actuellement son premier huitième de finale de Coupe du Monde. Une bonne nouvelle pour lui et le Barça, qui prospecte de son côté pour le mercato hivernal. Un prodige de Valence aurait tapé dans l'oeil de la direction catalane.