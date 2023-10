À la veille d’affronter l’équipe de France en éliminatoires à l’Euro 2024, le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman a piqué Kylian Mbappé et le PSG.

Ronald Koeman prend Newcastle pour piquer Kylian Mbappé

L’équipe de France affronte les Pays-Bas ce vendredi soir à Amsterdam, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Un match qui peut permettre aux hommes de Didier Deschamps de valider leur ticket pour cette compétition qui prendra place en Allemagne l’été prochain. En effet, après avoir dominé largement les Oranje lors du match aller, en mars dernier, au Stade de France (4-0), les Bleus obtiendront directement leur ticket pour l’Euro s’ils l’emportent à nouveau à la Johan Cruyff Arena demain soir.

Conscient de l’importance de la rencontre, le sélectionneur des Pays-Bas a jugé bon d’envoyer une pique à Kylian Mbappé pour tenter de le déstabiliser. Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille du match, Ronald Koeman s'est montré optimiste avant d’envoyer une petite pique à destination de Kylian Mbappé, humilié avec le Paris Saint-Germain (4-1) par Newcastle United en Ligue des Champions, le 4 octobre passé, à St James’ Park. Interrogé sur le danger que pouvait représenter l'attaquant de 24 ans, le technicien néerlandais a évoqué ses dernières performances avec le PSG, non sans une pointe d'humour.

« Nous allons jouer pour ne pas donner de la force à la France. Quel est le maximum possible pour nous sur ce match ? C’est gagner. Si j’y crois ? Oui, bien sûr. Leur équipe est plus développée que la nôtre ? J’ai aussi vu Newcastle United battre 4-1 le Paris Saint-Germain et Mbappé a bien joué ce match », a lancé Koeman. De son côté, le numéro 7 du PSG a décidé de se muer dans un silence, mais pourrait donner de la voix dès la fin du choc contre les Pays-Bas.

La raison du silence de Mbappé avec l’équipe de France

Malgré son statut de capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé reste à bonne distance des caméras et des micros, comme avec le Paris Saint-Germain. Ce jeudi, le quotidien Le Parisien révèle que ce choix serait mûrement réfléchi et assumé par le joueur. Le partenaire de Randal Kolo Muani ne veut pas attirer l'attention sur sa personne et préférait tout simplement se concentrer sur le terrain.

« Ma présence (NDLR en conférence de presse) nous détourne de l’essentiel », aurait ainsi confié Mbappé à ses compatriotes. Le journal régional précise toutefois que l’ancien coéquipier de Lionel Messi pourrait sortir du silence une fois que les Tricolores auront obtenu leur qualification pour l'Euro 2024. Ronald Koeman est donc prévenu.