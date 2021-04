PSG Mercato : Succession Mbappé, Pochettino lance l’offensive

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2021 à 22:45

Si le PSG multiplie les assauts pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, un départ de l’attaquant français vers le Real Madrid est toujours évoqué par les médias. Mauricio Pochettino, l’entraîneur du club parisien, préparerait ainsi déjà une éventuelle succession du buteur de 22 ans.

Le PSG a ciblé trois noms pour la succession de Mbappé

Ce dimanche, l’émission Téléfoot a fait le point sur la situation de Kylian Mbappé. Selon le journaliste Julien Maynard, la tendance du côté du Paris Saint-Germain part plutôt au renouvellement de l’engagement de l’international français. Les discussions se poursuivent ainsi entre Leonardo et les représentants de l’ancien ailier de l’AS Monaco. Toutefois, les décideurs parisiens se prépareraient aussi à un probable départ de Mbappé. Trois gros noms seraient ainsi sur les tablettes de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo : Lionel Messi, Harry Kane et Mohamed Salah.

En fin de contrat au Barça, Messi n’a toujours pas prolongé et le PSG surveillerait toujours sa situation de la star argentine. Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, l’international égyptien pourrait quitter Liverpool cet été et le Paris Saint-Germain se serait déjà rapproché de son entourage pour manifester son intérêt. « Des premiers contacts ont même été établis entre le PSG et les représentants du joueur le mois dernier », précise le journaliste Julien Maynard. Cependant, si la direction fait de Salah la piste privilégiée pour la succession de Mbappé, Mauricio Pochettino, lui, aurait d’autres plans pour renforcer son attaque en cas de départ de l’enfant de Bondy.

Pochettino à fond sur Harry Kane

En effet, Téléfoot révèle que Mauricio Pochettino aimerait bien retrouver Harry Kane qu’il a eu sous ses ordres à Tottenham de 2014 à 2019. Le technicien argentin aurait même décroché son téléphone pour appeler directement l’international anglais de 28 ans pour prendre la température. Surtout que les Spurs (7e de Premier League avec 5 points de retard sur Chelsea, quatrième) ne sont pas assurés de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

« Pochettino a appelé personnellement Harry Kane pour connaître ses envies pour la suite de sa carrière, notamment si Tottenham ne se qualifie pas pour la prochaine LDC », a expliqué Julien Maynard. Si Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid cet été, le PSG pourrait frapper un très gros coup dans les mois à venir.