PSG Bayern Munich: Les équipes de départ déjà dévoilées ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2021 à 17:40

La pelouse du Parc des Princes abritera l'affiche PSG-Bayern Munich le mardi 13 avril. Pour cette rencontre, certaines informations parvenues de chaque club donnent un aperçu des deux onze qui vont s'affronter.

PSG : Marco Verratti titulaire face au Bayern Munich ?

Après son exploit de mercredi dernier à l’Allianz Arena (3-2), le Paris Saint-Germain va devoir confirmer sa bonne forme en Ligue des Champions demain soir face au Bayern Munich. À la veille de ce choc entre les deux derniers finalistes de l’édition 2019-2020 de la C1, et alors que la situation sur l’effectif de chaque équipe se précise de plus en plus, Le Parisien et L’Équipe croient déjà savoir quels joueurs seront alignés par l'entraîneur Mauricio Pochettino du côté du club Parisien.

L'Argentin devrait, selon ces confrères, aligner le même onze que celui de mercredi dernier, avec le probable retour de Marco Verratti dans le milieu de terrain du PSG. Testés positifs au coronavirus, l'ancien joueur de Pescara et Alessandro Florenzi pourraient prétendre à un poste de titulaire contre les Allemands.

« Après avoir respecté dix jours d’isolement, Florenzi peut reprendre l’entraînement. Reste à savoir s’il jouera le choc de mardi face au Bayern, en quart de finale retour de la Ligue des champions. Il devrait se tester lundi en fin de matinée au camp des Loges. Un entraînement auquel participera aussi Marco Verratti, dont les sensations décideront d’une possible titularisation mardi soir. Ce sera aussi l’occasion pour Abdou Diallo de se jauger. Le défenseur se remet d’un rhume contracté lors du déplacement en Bavière. Sa présence sur le terrain mardi soir n’est pas remise en cause », explique le journal régional.

Par contre, le PSG devra se passer de son capitaine Marquinhos touché aux adducteurs et quasi-forfait pour cette rencontre. Pour le reste, Pochettino devrait compter sur son armada offensive composée de Neymar, Kylian Mbappé, Moise Kean et Angel Di Maria. Quant à Mauro Icardi et Layvin Kurzawa, ils restent incertains.

Du côté du Bayern Munich, Hansi Flick doit toujours faire sans Robert Lewandowski, le grand absent du match aller et aussi forfait pour le retour. Titulaire mercredi dernier, le défenseur central international allemand Niklas Süle ne sera pas de la partie mardi soir, au Parc des Princes. Le milieu de terrain Leon Goretzka est aussi très incertain pour ce déplacement à Paris. D’après les deux médias français, le onze de départ du champion de la Bundesliga pourrait ressembler à celui qui a joué une large partie de la seconde partie du match aller.

Les compos probables du PSG et du Bayern

Le onze possible du PSG face au Bayern

Navas - Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo - Paredes, Gueye - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé

La composition probable du Bayern face au PSG : Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting